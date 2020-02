Hilario Lagos: Colocaron las letras identificatorias del Cine Teatro Rivadavia

Durante la mañana del lunes recién pasado, miembros de la Comisión Directiva del Club Aguas Buenas instalaron las letras que identifican el Cine Rivadavia, local al que recientemente se le realizaran importantes trabajos de mantenimiento.

La sala del Cine Teatro Rivadavia es no sólo para la institución propietaria, el Club Deportivo Social “Aguas Buenas”, si no para la comunidad toda, otras instituciones y Municipio local, un orgullo por su comodidad y fundamentalmente por su acústica, espacio que es aprovechado en distintas circunstancias y no sólo recreativas, sino también para asambleas y conferencias ya que brinda comodidad para los asistentes y permite desarrollar actividades casi sin sistemas de amplificación.

Arribando ya a medio siglo de vida de su construcción, y con un mantenimiento adecuado, con muy buen tino la actual comisión directiva del club decidió identificar la construcción de manera que los visitantes a la localidad ubiquen la sala.

En ese sentido este lunes, Pablo Moriondo y Víctor Aiassa, jóvenes integrantes de la Comisión Directiva del Club, con la colaboración de Ariel “Cacho” Aiassa en el manejo de la hidrogrúa que aportó desinteresadamente la empresa local Electronor de Eduardo González, colocaron las letras al frente de la sala.

Fuente: Infopico