Coparticipación: El presidente de la Comisión de Legislación General, Oscar Zanoli, cuestiona una modificación propuesta por Franco

El diputado provincial y exintendente de Ingeniero Luiggi destacó «dos o tres puntos claros» pero pidió que se discuta la diferenciación y porcentajes de los llamados recursos tributarios y no tributarios.

El presidente de la Comisión de Legislación General, Oscar Zanoli, destacó «dos o tres puntos claros y buenos» pero se diferenció en la discusión sobre los recursos propios y los que se obtienen por la prestación de servicios que habitualmente brinda el sector privado.

«Creo que el debate sobre la ley de coparticipación será intenso y me gustaría que tengan participación todos los intendentes. Estamos dividiendo recursos y es importante la palabra de ellos. Hay que estudiar bien la ley, pero creo que hay dos o tres puntos que son claros y son buenos», afirmó.

«Me parece que dividir el índice en tres años y hacer un promedio es bueno para no tener bajas subas de golpe, sobre todo para los presupuestos municipales. También es bueno presentar el cierre del informe del ejercicio en julio, cosa que se empiece en enero con un índice nuevo», afirmó.

Pero, «el tema de los recursos extraordinarios, que son el 40%, merece un análisis muy importante. El ministro considera que la situación social es difícil tenerla en cuenta, pero es muy importante, ya que no es lo mismo un Feed-Loot, como tiene Luis Bertero en Maissonave que a lo mejor una estación de servicio, como hace falta en algún pueblo, que inclusive le genere alguna pérdida, pero es una necesidad», argumentó.

«Hay que diferenciar cuando el municipio interviene en un negocio y hay un tercero, un vecino, que lo puede realizar, a cuando el municipio lo que hace es tratar de satisfacer una necesidad del pueblo», dijo Zanoli.

La modificación de la ley 1065, que estipula la forma de reparto de recursos, establece que del 100% de la recaudación provincial, el 18% es para las 80 localidades. Y ese porcentaje se divide en un 5% que se reparte por partes iguales; el 20% sobre la base de la población; el 40% sobre la base de los recursos propios percibidos; el 20% de impuesto a los vehículos y el 15% por el impuesto inmobiliario.

Zanoli se refiere al «40 % de recursos propios» que fueron divididos en un 33 % por recaudación y un 7 % por recursos no tributarios, donde se contemplan los servicios municipales no esenciales, como una estación de servicio o alguna otra unidad de negocio

«Lo importante es que se dé un debate y que en ese debate, tengan mucha participación todos los intendentes. Es importante que lleguen a un consenso entre ellos, a que solo podamos opinar o decidir los legisladores o el Ejecutivo», dijo.

Diferencia

Oscar Zanoli puso el ojo en el 40 % de los recursos propios y atribuye la modificación al ministro de Hacienda, Ernesto Franco.

«El porcentaje del 33 % y 7% es un cálculo general que se sacó sumando todos los recursos de todos los pueblos. Ese no es el real de una comunidad chica que tiene una necesidad. No sé cómo lo sacó él ni en qué se basó el ministro. No pongo en duda que tiene mucho más conocimiento que yo, pero hay que tener muy en cuenta cuando el recurso extraordinario es una necesidad que tiene la comunidad y sí o sí el estado tiene que estar presente», afirmó.

Hasta el 10 de diciembre de 2019, Zanoli fue intendente de Ingeniero Luiggi. «En mi caso, cuando gobernaba, te puedo decir que con la coparticipación pagábamos bien los sueldos y administrándonos bien, nos permitía hacer un servicio extra o programa deportivo o social», indicó.

«Es cierto que los recursos municipales se han visto incrementados, pero también es cierto que la demanda social que tuvimos en los últimos cuatro años, creció muchísimo. Me parece que el debate no tiene que estar ahí. Tenemos que tener en cuenta lo social, hay muchas cosas para debatir y analizar, teniendo en cuenta cada comunidad», finalizó.

Fuente: El Diario