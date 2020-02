Pampeanos se casaron en la cancha de básquet de Gimnasia de Comodoro Rivadavia; la pareja es oriunda de la localidad de Trenel

La pareja oriunda de Trenel conformada por Viviana Escalante y Federico Pinto dieron el sí y se casaron por civil en la cancha de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. El sábado por la noche, la pareja selló su amor y el club compartió el vídeo.

La pareja trenelense fanática de Gimnasia de Comodoro Rivadavia “dio el Sí” en el Estadio durante una emotiva ceremonia. Ambos son de La Pampa y están radicados en Comodoro, lugar en el que se hicieron fanáticos del “Verde”. La ceremonia se llevó a cabo en el medio de la cancha en un hecho particular e histórico en el club.

El club en sus redes sociales posteo «¡DIERON EL SÍ! Viviana Escalante y Federico Pinto celebraron su casamiento civil en el Socios Fundadores, ante la compañía de sus seres queridos y allegados que se acercaron hasta el club. ¡Felicitaciones y a disfrutar de la vida!»

En diálogo con La Cien Punto Uno, Viviana comentó que en un principio, “la idea principal era hacer la fiesta en el Socios Fundadores: el civil y la fiesta. Por cuestiones obvias no se puede, ni siquiera en la cancha auxiliar, y entonces mi pareja decidió ir a hablar al club a ver si se podía aunque sea celebrar el civil. Él es hincha fanático del club, y a mí no me importa dónde. Esa era la consigna”.

Fuente: En Boca De Todos