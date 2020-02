Oscar Ruggeri le mandó un mensaje al aire a Alberto Fernández y dijo que quiere ser diputado

Una vez más, el ex campeón del mundo con la selección Argentina de fútbol, Oscar Ruggeri, editorializó sobre política. Dijo que quiere ser diputado, le habló a Alberto Fernández y pidió que los legisladores “dejen de cobrar”.

Después de haberse quejado del estado de las rutas provinciales, el futbolista volvió a hacer un discurso liberal en el que sostuvo: “Me gustaría ser diputado, pero no tengo partido”. Luego, se mostró en contra de que los legisladores cobren un salario: “No quiero que me pague el Estado. No quiero que me paguen nada. Pero lo hago, si me dice el presidente ‘bueno, vamos para adelante’, lo hacemos”.

En otra parte de su meritócrata alocución, Ruggeri disparó: “Es un país bárbaro, el problema somos los argentinos que somos un desastre”. Además, tiró un fuerte golpe hacia el presidente recientemente elegido: “Alberto Fernández usted es administrador nuestro, no regale la plata. No se regala nuestra plata”.

Pero después de tanta editorial, el ex defensor central, finalmente se sinceró y dijo: “Bueno, el elegido es Alberto Fernández. Vayamos todos, pero apoyémoslo, no le pongamos palos en la rueda. Es la única forma”.