¿La policía liberó la ruta? La gendarmería habría abandonó el puesto en puente Dique por orden del gobierno nacional

El denunciante, un agente de la Policía de Río Negro, asegura que tras filmarlos dio aviso a sus pares del puesto de Barda del Medio para que detuvieran el vehículo de Gendarmería que llevaba el botín cárnico pero se desentendieron, «no lo vimos», le habría dicho el encargado.Según consta en la denuncia, el 27 de enero Senasa decomisó varios kilos de carne que procedían de La Pampa, y al día siguiente fueron transportadas en forma irregular hacia el Alto Valle de Río Negro y Neuquén en un vehículo de Gendarmería, eludiendo el procedimiento formal. El protocolo en estos casos es que la mercadería debe incinerase.

El hecho que se denuncia fue el mismo día que Gendarmería abandonó el puesto en Puente Dique por orden del gobierno nacional. La fuerza de seguridad, que tiene como función resguardar las fronteras nacionales, estaba desde hace varios años cumpliendo funciones de apoyo en el control fitosanitario.

¿Connivencia policial?

El diario Río Negro reveló ayer pormenores de la situación vivida en el Puesto Caminero en el Puente Dique sobre el río Colorado. Allí, el agente policial que filmó y luego denunció la irregularidad, hizo declaraciones a la Justicia Federal donde sugiere, al menos, una inacción de sus pares del puesto Caminero de Barda del Medio por donde sí o sí el vehículo de Gendarmería tenía que pasar para llegar a su destino que era el Alto Valle.

Aseguran que luego de filmar a los gendarmes cargando mercadería en un vehículo oficial, el denunciante llamó a sus colegas en Barda del Medio para informar lo que estaba sucediendo. Les dio detalles sobre las características del móvil oficial «para que lo detengan», pero desde en ése puesto, curiosamente, aseguraron que «no lo vimos».

Según consta en la denuncia, que está en el fuero federal, el policía dio precisiones que comprometerían a sus colegas de Barda del Medio. «Llamé en varias oportunidades al jefe del departamento de Barda del Medio para informar la novedad. La respuesta llegó vía WhatsApp e indicaba ‘que el móvil no fue visto por su personal’». El denunciante agregó que «dejó constancia que el hecho está grabado».

Según pudo averiguar Río Negro, en la mañana del 26 de enero, el denunciante, un efectivo policial, recibió un llamado telefónico de un compañero informando lo que estaba sucediendo en el Puente Dique, límite entre Río Negro y La Pampa, al oeste de Catriel. «Le dije que lo filmé», reiteró el policía al momento de presentar la denuncia.

La denuncia.

Al día siguiente, el 27, el oficial policial viajó a la ciudad de General Roca para presentar la denuncia penal ante la sede rionegrina de la Justicia Federal. La presentación la recibió el fiscal de turno durante la feria, Matías Zanona, pero luego quedó a disposición del fiscal Alejandro Moldes.

El Río Negro se quejó de falta de información oficial. Informaron que el fiscal Moldes confirmó que hubo una denuncia antes del fin de la feria judicial, pero dijo que no hay detalles para informar. En éste sentido reportaron que a diferencia de la justicia ordinaria o de la justicia provincial que cuentan con un área de prensa que responden al acceso a la información pública, la justicia Federal, cualquiera de sus fueros, es el único que no cuenta con esa herramienta y salvo excepciones, no brinda información sobre casos, como este de interés social.

