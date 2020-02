Sigue la ola de inseguridad en Castex: Ahora intentaron robar en un conocido supermercado

Un comerciante manifestó a Impacto Castex un intento de robo a su local ubicado en el acceso Independencia y esquina Eva Perón . Según lo relatado por el dueño del comercio a este medio, los sujetos intentaron robar su local y sólo lograron romper un vidrio sin poder acceder al mismo. La ubicación del supermercado se encuentra en un lugar muy transitado, ya que pasan varios transeúntes durante todo el día, puesto a que la calle Eva Perón desemboca en la avenida de las Banderas.

El hecho sucedió entre el martes a la noche y miércoles a la madrugada, pero en estas últimas horas, Impacto Castex tomó conocimiento del hecho cuando el propietario del comercio le comentó lo acontecido a este diario . Los individuos golpearon el vidrio con un objeto contundente con intenciones de poder ingresar y robar el supermercado, aunque no lograron su cometido. El dueño del supermercado, manifestó a este diario que se encuentra molesto por la situación debido a que implica una suma importante de dinero realizar el cambio del vidrio roto.

Este intento de robo se suma a ola de inseguridad que afecta a la ciudad. Si nos remitimos a los registros, desde septiembre que llegaron el comisario David Bazán y el segundo a cargo, Claudio Oses, los robos se cometen cada vez más seguidos y han adquirido mayor gravedad desde diciembre.

Solo en esta semana, este diario tomó conocimiento de tres hechos, además de los informados por el jefe Bazán. Uno de los hechos se dio en un local ubicado también en el acceso independencia, donde forzaron la puerta de ingreso con una barreta, por suerte solo fue un intento de robo. El jueves por la noche sucedió el robo a la vecina de Barrio Norte, en el que los ladrones se llevaron de su auto pertenencias y objetos de valor. Y este caso reciente, del comerciante que le rompieron un vidrio para intentar robarle.

Son varios los vecinos que le comentaron a este diario que no denuncian porque dicen que es perdida de tiempo y prefieren darlo a conocer por las redes sociales, como en este caso, que el dueño del supermercado decidió no radicar la denuncia. «No es que tema a nada, pero se pierde el tiempo en hacer la denuncia porque la policía de Bazán no van a encontrar a nadie».

Desde que llegó Bazán, la población castense ya no confía en la policía del comisario antes mencionado y por ello prefieren publicar los hechos delictivos sufridos en las redes sociales. Algunos habitantes esperan encontrar, mediante las redes, los objetos robados, otros habitantes, sólo dan aviso sobre los delitos que sufrieron y así intentan mantener alertados a los vecinos de la zona.

En Castex, desde que asumieron en sus cargos los comisarios Bazán y Oses, sólo se logró aumentar cada vez más la cantidad de delitos. La ola de inseguridad no es del último tiempo, sino que nunca ha cesado, cuando el jefe Bazán informa dos o tres hechos, este medio informa de varios más que no han sido denunciados o casos que han sido negados y no dados a conocer por el jefe Bazán.

Resulta evidente que los ladrones ya no se ven intimidados por la policía de Bazán. Aunque la designación del jefe de la departamental de Castex fue anunciada con bombos y platillos por parte de quien ese entonces era ministro de seguridad y ahora se desempeña como diputado, Julio Tato González y el jefe de la Policía, Roberto Ayala. Las políticas implementadas por Bazán sólo han logrado desprestigiar cada día más a la policía castense.

Algo está fallando en la departamental de Castex, los hechos hablan por sí solos.