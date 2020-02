Pablo Maruelli «la gente que habla y larga cosas es la que no hace nada, yo tengo una espalda grande para que me peguen, en el merendero estamos para ayudar»

Pablo Maruelli uno de los creadores del merendero «Empatía» dialogó con el periodístico Impacto Castex sobre la iniciativa de hacer una colecta de útiles escolares. «Como se acerca un nuevo ciclo lectivo estamos haciendo una colecta de útiles escolares, mochilas y delantales, para tratar de dar una mano y ayudar a la gente que lo necesite» relató Maruelli. El colaborador del merendero remarcó también la grave situación económica que sigue atravesando el país y resaltó que » hoy por hoy armar una mochila cuesta un dinero» y que por ello buscan ayudar a las familias que más lo necesitan.

El merendero «Empatía» funciona desde hace unos meses en la calle Sargento Cabral casi esquina Avenida de las Banderas y abre sus puertas los días sábados de 17 a 19. Maruelli afirmó que «por suerte la gente ya nos ha acercado mochilas , cuadernos, mochilas lapiceras, guardapolvos», todas las donaciones serán repartidas a los chicos que asisten al merendero y a todas aquellas familias que lo necesiten, sostuvo el colaborador.

Esta colecta de útiles escolares se extiende durante todo el mes y finaliza el sábado 29 de febrero. Las personas que quieran donar pueden acercarse al lugar o contactarse con algunos de los colaboradores vía facebook.

En la entrevista, se le preguntó al colaborador sobre la ayuda que reciben para mantener el merendero funcionando activamente. Maruelli afirmó que «no hay ninguna línea política en el merendero, acá hay una línea de gente que quiere acercar socialmente y aportar». Entre otras declaraciones, Maruelli reconoció que les acercó la invitación a colaborar a varios funcionarios entre ellos la intendenta Mónica Curutchet y al diputado Julio Tato Gonzalez.

Entre otros proyectos del merendero, Maruelli destacó la posibilidad de dar clases de apoyo para cuando empiece el ciclo lectivo. En la entrevista, el colaborador se mostró insistente en mostrar que el merendero no recibe ayuda política, «nosotros cuando lo abrimos, lo abrimos con capitales y ayuda de vecinos, y esto no va a durar 4 meses, va a largo plazo y recién comienza» afirmó Maruelli.

El entrevistado fue preguntado sobre si recibía fondos del proyecto político en el que militaba, el partido por el Trabajo y la Equidad ParTE, y remarcó «no estamos recibiendo nada porque recién se está organizando todo, no tenemos ningún tipo de distanciamiento con ningún partido político, y no recibimos ninguna ayuda política porque no lo armamos con ese fin pero cualquiera que quiera ayudar puede venir».

En la entrevista, Maruelli también disparó hacia quienes hacían malos comentarios sobre las actividades del merendero «la gente que habla y larga cosas es la que no hace nada, yo tengo una espalda grande para que me peguen, en el merendero estamos para ayudar» concluyó.