Detienen a una mujer policía por encubrimiento en el crimen del cajero del Banco Nación

Una oficial de la Policía de la Ciudad fue detenida e imputada de encubrimiento en el marco de la causa por el homicidio del cajero Germán Chávez, ocurrido el viernes pasado en el Banco Nación de la localidad bonaerense de Isidro Casanova, informaron este martes fuentes policiales.

La acusada fue apresada porque, según la investigación, por su domicilio de la localidad bonaerense de Villegas, partido de La Matanza, pasó antes de ser arrestado el primer detenido de la causa, un hombre de 48 años que fue apresado herido de bala, y ella no lo denunció a sus superiores. “Estamos investigando la relación de esta oficial y su familia con el imputado. Eso aún no está claro. Lo único que sabemos es que el delincuente pasó por la casa donde ella vive con sus padres. Tendría que haberlo informado a sus superiores”, dijo uno de los investigadores de la causa.

Si bien los voceros de la Policía de la Ciudad no brindaron información sobre la detención de esta oficial por el secreto de sumario instaurado en la causa, las fuentes consultadas indicaron que las autoridades de la fuerza de seguridad porteña colaboraron con el juzgado. La mujer policía -cuya identidad no trascendió-, se transformó así en la segunda detenida que tiene el expediente, aunque no está imputada del homicidio de Chávez ni del robo al banco, sino sólo de la figura de “encubrimiento agravado”.

Su domicilio fue objeto de un allanamiento donde se secuestraron algunos elementos, entre ellos unas sábanas, confiaron los pesquisas. Pese al secreto de sumario, ayer lunes fuentes de la investigación revelaron que uno de los presuntos miembros de la banda que entró a robar el banco y mató a Chavez había sido detenido el domingo en un operativo realizado en un domicilio de la localidad bonaerense de González Catán.

El sospechoso es un hombre de 48 años que fue arrestado con una herida de bala producto de un disparo que recibió por parte de uno de sus cómplices al momento de forcejear con el cajero al que después asesinaron, según explicaron los voceros. La detención fue realizada por detectives de la División Investigación del Robo Organizado de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza de la policía bonaerense.

La fuerza federal y la provincial trabajan de manera conjunta bajo las órdenes del Juzgado Federal 3 de Morón, cuyo titular es el juez Néstor Barral, pero quien está de licencia y siendo subrogado por su colega Martín Alejandro Ramos.

El crimen de Chávez de 31 años, quien además de trabajar como cajero era bajista en una banda de heavy metal y jugador de eSports (representaba a Independiente en la liga argentina del videojuego FIFA 20), ocurrió el viernes en la sucursal del Banco Nación ubicada en Roma 3271, de Isidro Casanova, partido de La Matanza, minutos después de las 10, horario de apertura.

Tres ladrones, algunos de ellos con el rostro cubierto con una media de mujer y que portaban armas largas y pistolas, amenazaron a los empleados del mostrador de atención al público. Luego, de acuerdo a la versión que aportaron los testigos, todos los clientes se tiraron al piso y los delincuentes se dirigieron a las cajas y exigieron el dinero.

En ese momento, aparentemente Chávez pretendió alejarse y resistirse al robo y allí uno de los delincuentes lo ejecutó de un balazo en la cabeza, señalaron las fuentes. Durante el robo, los delincuentes se apoderaron de alrededor de un millón de pesos y 25 mil dólares y salieron corriendo, pero en la fuga se tirotearon con un efectivo de la Policía Federal que se hallaba casualmente realizando un trámite en el cajero automático. (Télam)

