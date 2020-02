El concejal Pintos niega los dichos de Pfeiffer sobre el hartazgo de los castenses a una misma línea política: «La gente sólo decidió un cambio»

Las elecciones generales de octubre fueron una derrota contundente hacia el peronismo castense. Ahora, luego de 54 días de la nueva gestión de Cambiemos, el periodístico Impacto Castex dialoga con los concejales del FreJuPa, para analizar las críticas de aquella derrota y reflexionar sobre los nuevos proyectos que encarará el peronismo.

Oscar Pintos es uno de 4 concejales del FreJuPa en Castex y pertenece junto a Maria Elena Rodriguez a la línea oficialista que perdió las elecciones. Pintos comparte banca con Pfeiffer y Quinteros, ediles que fueron a interna dentro del partido.

En diálogo con Impacto Castex, Pintos fue consultado por el trato que hay en la banca peronista luego de las internas y la posterior derrota en las elecciones. «Hoy nosotros trabajamos de manera muy compacta, muy bien, no hay nada que no se consulte dentro del bloque, todas las decisiones que tomamos son consultadas entre todos» afirmó el edil, negando las diferencias en el bloque justicialista.

El concejal también fue consultado sobre las causas del fracaso en las elecciones generales, a lo que respondió, «mi visión es que la gente decidió elegir un cambio y que es totalmente respetable». En la entrevista Pintos negó los dichos de Pfeiffer sobre el hartazgo de la población a una manera de hacer política, y resaltó «las autocríticas siempre están pero bueno la gente eligió».

Entre otras declaraciones, Pintos adelantó que «no hay ningún cronograma» con las elecciones de presidente en la Unidad Básica. El concejal también reconoció que «se está viendo de hacer las elecciones en abril, en mayo o quizás más arriba, pero no tenemos ningún tipo de información y no es sólo aca en Castex, creo que es a nivel provincial». Además, el edil resaltó que «la unidad básica está abierta para cualquier compañero que lo necesite y también para cualquier vecino que no esté afiliado a nuestro movimiento». En la actualidad, la presidenta de la Unidad Básica es la reconocida militante castense, Claudia Tamagnone.

Entre otras declaraciones, Pintos afirmó que no hay referentes políticos en Castex, y que ahora el peronismo busca la unión y el consenso. «Somos todos compañeros, yo creo que las divisiones ya quedaron atrás, todos tenemos voz en la unidad básica» sostuvo el concejal y a su vez agregó «el diálogo construye, yo siempre digo que no sobra nadie, la esencia del peronismo es esa dialogar, escucharnos a todos, somos todos compañeros, podemos tener diferencia en ideas pero no de pensamiento».

En toda la entrevista, el concejal o perdió oportunidad para remarcar el trabajo que van a llevar los 4 concejales del FreJuPa, «nosotros desde el espacio que nos está tocando hoy políticamente vamos seguir a trabajando y levantar las banderas del peronismo». Pintos mencionó también que «hoy estamos nosotros 4 como concejales pero está todo el peronismo», en referencia a un claro trabajo en unidad y en favor del movimiento y los vecinos.

Pintos finalizó la nota con un tinte muy optimista «yo no tengo dudas de que vamos a volver, siempre estamos dispuestos a militar y a dialogar»