El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, inició contactos con Kicillof por Portezuelo del Viento

La novedad fue confiada este este lunes a la mañana por Mariano Fernández. El vicegobernador abordó diferentes temas, en los que se refirió al tratamiento de las leyes de coparticipación y agroquímicos, a la gestión de Alberto Fernández y al sorpresivo tuit de Carlos Verna.

– Ya está confirma que la sesión sesión extraordinaria será el miércoles. ¿Cómo está el temario?, se le consultó a Fernández.

– Bueno, ya llegó la semana pasada el decreto del gobernador de la provincia solicitando la convocatoria a extraordinaria. Seguramente en el transcurso de la mañana entrarán los proyectos de agroquímicos y coparticipación. A partir de ahí estoy facultado para hacer una resolución convocando a los diputados para el miércoles a las 10 de la mañana. Estos son dos proyectos que a mi juicio son de largo tratamiento. La estrategia la definirán los diputados, pero primeramente seguro se requerirá la presencia de los funcionarios provinciales explicando las leyes y la ronda de los que los diputados quieran invitar: intendentes, productores, instituciones intermedias. En ambos proyectos creo.

– El tema de los agrotóxicos resultó muy complejo. ¿Qué opina?

– Es un tema muy importante pero la decisión más importante es la que ha tomado el gobernador de fijar una política mediante un ley que tenga un efectivo cumplimiento. Campo Abierto ha tenido más que un tiempo prudencial para colaborar con este reordenamiento. Entonces hay que rescatar primero la actitud inflexible del gobernador para prohibir, más allá de que algunos productos se consiguen vaya a saber de qué manera.

– ¿Se puede atender el camino del medio…es decir, el interés del productor y la salud de la población?

– Y en esto sí, en este tipo de leyes sí. Hay que escuchar a todos, porque una cosa con los productos, otra las fundaciones, otra los laboratorios. Entonces nosotros en esta puja vamos a escuchar a todos los y no nos vamos a dejar influenciar por nadie.

– ¿Es necesario que estas leyes salgan por unanimidad?

– Y si, sería lo ideal. A veces lo ideal es enemigo de los óptimo…quisiéramos que sí, que haya un importante consenso por parte de los diputados por eso creo que son leyes de largo tratamiento. Seguramente va a llevar un año o medio año parlamentario. Es para que haya consenso con todos los operadores. Pero lo que uno puedo observar creo es que los diputados están dispuestos a escuchar y a poner orden.

– Con la coparticipación es el cuento de la manta corta, la plata es la misma por más que cambien la forma de repartirla…

– Exactamente, pero creo que la forma de legislar u transcribir una ley provincial convalida la política de un gobierno provincial de respetar primero la coparticipación y segundo las autonomías municipales.

– ¿Cómo le cayó la decisión del Gobierno Nacional de mandar 13 millones de dólares a Mendoza para la construcción de Portezuelo?

– Evidentemente con cierta preocupación…por eso es que el gobernador ha dado instrucciones precisas para ampliar la demanda y presentar los recursos necesarios ante lo cual estoy convencido de que el diálogo que tiene el gobernador con el presidente es directo. Y a eso se le suma cierta actividad política desarrollada por el gobernador de poder ilustrar tanto a la gobernadora de Río Negro como así también, aunque no en forma oficial, dialoga con Kicillof. Veremos en los próximos días si se va reunir el comité como debería ser y si el estudio de impacto ambiental es generado por todas las provincias condómicas. Habrá que ver también la decisión que toma el presidente de la Nación entorno al estudio del impacto ambiental. Me parece que el gobierno nacional anterior no solo estuvo decidido a construir Portezuelo sino que todo pasó por una decisión unilateral del gobierno de Mendoza. Tengo la esperanza de que esto va a ser modificado.

– ¿Qué opinión tiene del gobierno de Alberto Fernández en relación a la expectativa que generó?

– La verdad, positiva. La verdad es que ha demostrado que hoy por hoy creo que ha generado esperanza en toda la sociedad tanto en aquellos que lo votaron como en aquellos que no lo votaron. Seguramente es un tarea muy difícil…los problemas del país no se van a resolver de un día para el otro, los problemas de las relaciones con las provincias no se van a resolver de un día para el otro. Lo concreto hoy, por lo menos para la provincia de La Pampa, es que se nos está tratando con respeto y lo vemos todos los días. Estamos hablando de que hace apenas dos meses asumió la responsabilidad de conducir el país. En lo personal me ha tocado cubrir en dos oportunidades a Carlos Verna, me tocó hablar con el presidente Macri sobre temas relacionados con La Pampa y me dio siempre la impresión de que no los conocía o no los quería conocer. No estoy haciendo un juicio de valor sino diciendo cuál fue la sensación que tuve. Ahora es totalmente distinto. Ahora vemos que va a ser respetado el federalismo que por lo menos Carlos Verna siempre exigió porque La Pampa fue discriminada en todo sentido.

– El pedido de Verna por Coirco. ¿Lo dijo en serio o fue una chicana?

– Más vale que lo dijo en serio, yo no tengo ninguna duda…yo lo acompañe cuatros años en la gestión a Verna, no puedo decir que lo conozca desde hace años, pero más vale que lo dijo en serio, no tengo ninguna duda. Es una expresión de deseo que sin dudas no lo ha dicho con ironía sino en su concepción política de conocer en profundidad esto. Verna nunca habló con ironía, siempre ha sido contundente en sus expresiones.

