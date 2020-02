Combate al narcotráfico: El ministro de Seguridad, Horacio Di Nápoli; “si fuera fácil, no habría droga en la provincia”

El ministro de Seguridad, Horacio Di Nápoli, aseveró que “se hará hincapié en la parte operativa” para combatir el delito en la calle.

Horacio di Nápoli explicó que en los nombramientos de jefes policiales “priorizamos la gente especializada en la cuestión operativa, y en este caso, es la gente que sale al a calle para trabajar en la prevención y combate del narcotráfico”

Explicó que “si fuera tan fácil erradicarlo como se suele decir, no habría droga en la provincia. El vecino tiene que saber que donde se sientan en una casa a fumar 3 porros, eso no es delito, hace a las acciones privadas de la gente. El delito es el comercio”

“Distinto de fumar un cigarrillo de marihuana es que un vecino vea es que una persona venga en un vehículo a vender droga a una casa. Ese es el delito que tenemos que perseguir y tenemos que hacerlo para evitar el ingreso de la droga a la provincia”, añadió.

Comercialización.

El titular de Seguridad indicó que “a la par del crecimiento de la población aumenta el comercio, que es lo que tenemos que combatir. El consumidor es como un adicto al cigarrillo o al alcohol y hay que tratarlo. A los que hay que combatir es al que se llena los bolsillos”.

Destacó que el delito en la provincia no se manifiesta como “una organización delictiva en el narcotráfico, el que existe en La Pampa es más improvisado. En la provincia no se vive lo que se puede ver en el conurbano bonaerense o en Santa Fe”

“No lo digo a eso para descuidar La Pampa. Tengo órdenes precisas del gobernador de poner todo para combatir el comercio de los estupefacientes. Primero lo regalan el cigarrillo, luego le venden y después los hacen entrar a las personas y a los jóvenes en cosas más complicadas”, relató.

“No lo digo relajado a esto, lo dijo con preocupación porque sabemos que tenemos que combatirlo”, especificó.

“Este es un trabajo que no se ve, es muy ingrato. Las investigaciones son largas, se toman diversas medidas. Es lo que no se ve y muchas veces en investigaciones que llevan meses, cuando se va a allanar, llegan al lugar y no hay nada”, contó.

Anticipó que “estamos empezando a proveer de tecnología y capacitación, que es por ahí lo que nos está faltando. Ahora estamos viendo si adquirimos algún medio tecnológico, que no es el caso dar a conocer cuál es, porque no corresponde, pero estamos tratando de proveer de esos elementos a la provincia para el combate de este delito”.

Por último señaló que en el marco nacional, La Pampa “es una provincia muy chica, pero al gobierno le interesa trabajar para que no haya. Nos preocupa mucho aunque sea poca, no tenemos que dejarla avanzar”.

Fuente: El Diario