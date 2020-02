«Sería importante tomarle una declaración a Nadia»; la justicia espera indicaciones de los psicólogos

La familia de Nadia Lucero, la mujer de 22 años que sufrió un intento de femicidio en diciembre pasado, confirmó el fin de semana que la joven empezó a hablar y a hacer preguntas sobre qué le pasó, ya que no recuerda la situación traumática que tuvo que vivir. Mientras tanto, la Justicia considera que «sería importante tomarle testimonio», aunque, con los elementos que hay, no consideran indispensable su declaración.

En ese sentido, Walter Martos, fiscal a cargo de la causa por tentativa de femicidio, dijo a LA ARENA que los profesionales de Salud Mental le aseguraron que hay posibilidades de que la joven pueda recuperar su memoria.

«Me dicen que es normal que se acuerde de muchas cosas de su vida pero que no recuerde el hecho traumático, lo que no quiere decir que esa situación vaya a persistir, ya que con el paso del tiempo puede que empiece a recordar», contó Martos.

Además, el fiscal reiteró que durante las últimas reuniones entre los profesionales de las distintas áreas que intervienen en el caso se trató la posibilidad de tomarle declaración a la joven y que aguarda las indicaciones de los psicólogos. «Sería importante que pueda declarar, pero no es indispensable porque seguiremos investigando con los elementos que tenemos en la causa», sostuvo.

Plazos

En ese sentido, Martos explicó a este diario que aguarda reunirse con los profesionales del área de Salud Mental para consultar si existen plazos para «trabajar con Nadia y ver si va a declarar o no». En base a eso, explicó, evaluará si resulta necesario que la fiscalía solicite que se declare la complejidad de la causa, una figura prevista en el Código Penal que duplica los plazos procesales.

«Me iba a comunicar con Salud Mental para que me digan cuánto puede demorar el testimonio, eso me va a servir para pedir o no la declaración de complejidad y también para encarar los plazos que tengo para la investigación», expresó.

Pericias

Al ser consultado respecto de las pericias ordenadas a los celulares de González y de los dueños de la casa donde el agresor estuvo prófugo, dijo que espera los resultados para el transcurso de esta semana, junto con los del ADN encontrado en la escena.

Otra de los resultados que espera es el de las pericias a la pistola que tenía el agresor. «Con esos resultados voy a saber si González estaba autorizado para la tenencia y portación del arma, o si tenía algún pedido de secuestro», señaló.

Y cerró: «Si no estuviera autorizado a portar el arma, implicaría un delito nuevo con una pena independiente que se puede acumular a la calificación de tentativa».

