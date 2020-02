La hermana, Luján Lucero, dijo que «Nadia está muy bien, ya estaría para el alta, aunque el fin de semana pasado empezó a preguntar porqué no recuerda lo que pasó» «y que primero va a estar con sus hijos, después el equipo de psicólogos le va a decir lo que le aconteció»

Cientos de personas marcharon ayer desde la Plaza San Martín hasta el Centro Cívico en reclamo de justicia por Nadia Lucero, la joven agredida brutalmente por quien era su pareja, Laureano González. Según su familia, la joven está en condiciones clínicas de recibir el alta, aunque los psicólogos aguardan para contarle lo que pasó ya que, según su hermana, no lo recuerda.

«Está muy bien, clínicamente ya estaría para el alta aunque el fin de semana pasado empezó a preguntar porque no recuerda lo que pasó, está como bloqueada con todo eso», aseguró su hermana, Luján Lucero, en declaraciones a este medio.

Según agregó, el día que la joven empezó a hacer preguntas respecto de qué le había pasado, no estaban los psicólogos, ya que era fin de semana. Por eso, la familia optó por decirle «que tuvo un accidente», y luego los terapeutas recomendaron seguir con esa versión.

«Hasta que no sepa la verdad no le quieren dar de alta porque es como mucha sobrecarga decirle todo ahora, los psicólogos quieren esperar que se reencuentre con los hijos y después contarle la verdad», expresó Luján.

Más cerca del alta

La joven que permanece internada desde mediados de diciembre en el Hospital Lucio Molas, y su estado de salud atravesó etapas de gravedad que requirieron su internación en Terapia Intensiva, hasta que por su rápida evolución fue trasladada a una habitación común.

«Físicamente está muy bien, desde lo clínico ya estaría para el alta», aseguró la hermana de Nadia. Y añadió: «Hay que seguir con rehabilitación psicológica más que nada, incluso la fonoaudióloga nos dijo que si empieza a mejorar no va a necesitar ir todos los días».

A principios de esta semana la joven comenzó a balbucear y, según contó, en los últimos días comenzó a hablar.

Extrema violencia

Según contó, la joven de 22 años no recuerda la situación de extrema violencia a la que fue sometida durante casi un día por González, aunque si recuerda su relación con él. «Se acuerda de todo lo anterior, pregunta por él (por González), si el accidente que nosotros le dijimos lo tuvo con él. Nosotros le dijimos que no sabemos nada», explicó Lucero.

Además, agregó que «al no recordar ni saber lo que le pasó, todavía no sabemos lo que piensa o siente, pero sí pregunta todo el tiempo. En la semana vamos a hablar con los psicólogos a ver cuando se podrá decirle».

Encuentro con los hijos

Por otra parte, Luján Lucero fue consultada respecto de cuando se puede dar el reencuentro con sus tres hijos. En ese sentido, confirmó que será la semana entrante.

«A los nenes los prepararon los psicólogos en los últimos días para que se puedan encontrar con su mamá durante la semana que viene», indicó.

Camila Guevara

La convocatoria de ayer, además de manifestar el pedido de justicia por Nadia, también incluyó el reclamo por el caso de Camila Guevara, la mujer de 38 años asesinada por su pareja, Martín Colón.

«Tomamos la decisión de pedir por Camila porque antes que muera su asesino, se comunicó una amiga de ella pidiéndome que por favor le diera difusión al caso. Me comprometí y le dije que la próxima marcha la íbamos a tener presente y acá estamos», manifestó Lucero.

Fuente: La Arena