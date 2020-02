Secuestran un auto robado en el puesto caminero de Catriló; al pedirle la tarjeta verde, ésta no estaba a nombre del conductor, sino de una mujer que no iba en el auto, cuando verificaron el número de chasis y motor, figuraba que tenía pedido de secuestro por robo

Personal policial del puesto caminero de la localidad Catriló logró recuperar este sábado por la madrugada un automóvil que tenía pedido de secuestro por robo. El vehículo era conducido por un hombre oriundo del partido de La Matanza, Buenos Aires, quien iba acompañado por dos mujeres. En el caso interviene la Justicia Federal.

Fuentes policiales del puesto ubicado sobre la ruta nacional 5 aseguraron a este diario que alrededor de las 3 de la madrugada, personal que llevaba a cabo un operativo de control vehicular de rutina detuvo a un vehículo -un Fiat Palio- el cual era conducido por un hombre de unos 31 años, que se dirigía de Buenos Aires con destino a la provincia de Neuquén. Dentro del automóvil, lo acompañaba su novia de unos 32 años, y una amiga de 41 años.

Al solicitársele la tarjeta verde, ésta no estaba a nombre del conductor sino de una mujer que no iba en el auto. Consultados los datos en el sistema del registro automotor se constató que el número de la cédula pertenecía a una camioneta y no a este vehículo.

Es así que, inmediatamente, se realizaron las averiguaciones correspondientes y se verificó el número de chasis y motor del Palio y figuraba que tenía pedido de secuestro por robo. El automóvil quedó en el puesto caminero local y se le dio intervención al Juzgado Federal, mientras que el hombre fue notificado en libertad.

Fuente: La Arena