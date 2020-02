Reapareció Fernando Niembro y defendió a Mauricio Macri de las críticas por su nuevo cargo en la FIFA

El periodista deportivo de 72 años, quien en 2015 renunció a su candidatura como diputado de Cambiemos por un grave hecho de corrupción, disparó contra aquellos dirigentes que cuestionan al ex Jefe de Estado.

«Los dirigentes argentinos deberían preocuparse por no convivir con los violentos, no generar déficits alarmantes en sus clubes y no pedirle a los jugadores que entreguen partidos, como acaba de denunciar (Néstor) Ortigoza«, enfatizó Niembro, quien este lunes 3 de febrero arrancará un nuevo ciclo en Radio Rivadavia al frente de La Oral Deportiva.