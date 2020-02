Santa Rosa: Una venta terminó en pesadilla; la venta de su moto a través del Facebook terminó siendo una pesadilla para un joven santarroseño, que según denunciaron sus padres ante la Policía fue engañado y despojado de todo el dinero que tenía en su cuenta bancaria

La venta de su moto a través del Facebook terminó siendo una pesadilla para un joven de Santa Rosa, que según denunciaron sus padres ante la Policía fue engañado y despojado de todo el dinero que tenía en su cuenta bancaria.

Horacio y Adriana, los padres de un joven de 25 años que resultó víctima de la estafa, se acercaron desconsolados a la redacción de este diario para contar los detalles del caso. Minutos antes habían radicado la denuncia correspondiente en la Seccional Primera de Policía.

«Mi hijo publicó en su perfil de Facebook la venta de su moto, una Honda Twister. Y apareció un hombre que se presentó como comisario de Realicó, que supuestamente se la quería comprar. Se pusieron de acuerdo y le dijo que le hacía un depósito y la otra parte la traía el lunes cuando venía a buscar la moto. Le pidió el CBU de la cuenta bancaria a mi hijo para hacer la transferencia pero ahí fue la estafa porque entró y le sacó toda la plata», lamentó la mujer.

El joven poseía en su cuenta del Banco de La Pampa un total de 77 mil pesos. «El estaba pendiente para ver cuándo entraba la transferencia y se fue a un cajero automático, y de ahí me llamó desesperado con lo que le había pasado. Nosotros somos gente de laburo, trabajamos en limpieza y cada mango nos cuesta. Uno piensa que no puede ser engañado, que solo se aprovechan de la gente grande, pero cuando te pasa no lo podés creer. Cuando fuimos a la Primera nos dijeron que hubo otros cuatro casos iguales», resaltó la pareja.

