Último momento: dos detenidos por un robo de animales en un campo cercano a la localidad de Conhelo

Según pudo saber este medio, hubo un robo de más de 20 animales en el campo «Santa Magdalena», que se encuentra en cercanías a la localidad de Conhelo. De acuerdo con el relato de una alta fuente a Impacto Castex, se pudo saber que el administrador del campo se acercó al lugar y se encontró con el faltante de 23 animales. Horas antes, el encargado del campo fue quién saco y vendió a los animales en complicidad con su comprador.

El administrador, que no estaba enterado del hecho, dio aviso a la policía que no tardó en concurrir al lugar.

Vecinos del campo le relataron a este medio que se vio en el lugar trabajando a personal policial de Rucanelo y de Conhelo. En la causa se detuvieron a dos personas, al encargado del campo, un hombre oriundo de Luan Toro y al comprador de los 23 animales, una persona oriunda de Caleufú. Según relataron las fuentes, el comprador le dio al encargado del campo, quien le vendió los animales, una camioneta como parte de pago.

La oleada de robos en la localidad de Castex no ha cesado, más bien se ha expandido a la zona rural. Días taras, el comisario Bazán , en dialogo con este medio, se mostró molesto por el intento de robo al padre del ex ministro de Seguridad y actual diputado, Julio Tato González. El comisario relató que los medios castenses se enteraron del intento del robo a mano armada, y le afirmó a este diario que ya no confiaba más en los medios castenses.

Es por ello que desde este medio se viene adelantando varios hechos que no son informados desde la comisaría que dirige el comisario Bazán, pero si desde los lectores del diario, que se vuelven fuentes confiables a la hora de relatar los sucesos que los efectivos policiales prefieren callar.