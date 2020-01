Alberto Fernández, tras su encuentro con el Papa, durante más de 40 minutos: «Le pedí ayuda en el tema de la deuda»

El presidente Alberto Fernández se reunió este viernes mañana durante más de 40 minutos con el papa Francisco y se espera que en declaraciones a la prensa brinde algunos detalles de la charla que mantuvieron en el Vaticano.

“Santo Padre, qué gusto verlo”, le dijo Alberto Fernández apenas vio al papa Francisco en el Vatino hoy antes de las 6:30 de la mañana (hora de Argentina). A su frase, el anfitrión le respondió con un: “Bienvenido”.

Junto al jefe de Estado estuvieron presentes como parte de la comitiva oficial la primera dama, Fabiola Yáñez; el canciller, Felipe Solá; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; entre otros.

El encuentro duró 44 minutos y se llevó a cabo en la Biblioteca del Vaticano: la extensión llamó la atención, debido a que se había anunciado que sería de alrededor de 25 minutos, así como también porque duró exactamente el doble de tiempo que el primer contacto cara a cara entre el Sumo Pontífico y Mauricio Macri, en febrero de 2016.

Aunque se trató de una reunión privada, luego se produjo el clásico intercambio de regalos, del que participaron los miembros de la comitiva oficial la primera dama, Fabiola Yáñez; el canciller, Felipe Solá; la ministra de Justicia, Marcela Losardo; los secretarios de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; y de Culto, Guillermo Olivieri; el jefe de Gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guillermo Justo Chaves; y el vocero presidencial, Juan Pablo Biondi.

Un libro de fotos de los bares históricos de la Ciudad de Buenos Aires, una obra realizada en telar por un grupo de trabajadores con discapacidad y una estatuilla confeccionada a mano del «Negro» Manuel, un esclavo africano que ofició de primer apóstol de la Virgen de Luján, fueron los obsequios que llevó el Presidente.

En tanto, el Santo Padre regaló al mandatario un ejemplar de su encíclica Laudato si, estampitas y crucifijos, así como también bendijo distintas objetos que llevaron los miembros de la delegación argentina.

Conferencia

El Presidente brindó una conferencia de prensa en la residencia de la embajada argentina ante la Santa Sede, tras reunirse a solas con Francisco.

El presidente Alberto Fernández contó este viernes que, en su encuentro a solas con el papa Francisco, le pidió «ayuda en el tema de la deuda», y sostuvo que el Sumo Pontífice le dijo que siempre lo «ayuda» y que «siempre» lo va a ayudar».

«Le pedí que todo lo que pueda hacer para ayudarnos lo haga y lo va a hacer», consignó el mandatario en la conferencia de prensa que ofrecía en el mediodía romano, en la residencia de la embajada argentina ante la Santa Sede.

Fernández aseguró que la reunión fue «muy grata, más que grata» y reafirmó que para él, el Sumo Pontífice es «muy importante».

“Verlo al Santo Padre es algo muy reconfortante”, agregó.

El Presidente consideró «muy reconfortante» haber visto al Papa.»Verlo al Santo Padre es algo muy reconfortante para todos nosotros y para mí en particular”, declaró el Presidente.

Fernández aseguró que con Francisco comparte «una suerte de obsesión, que es terminar con la disputa entre los argentinos», y sostuvo que los dos están de acuerdo con que «la Argentina tiene que terminar sus tiempos de disputa».

«La Argentina tiene que terminar sus tiempos de disputa”, resaltó.

«Los argentinos tenemos que respetarnos y terminar con la locura de no hacerlo. Es un país en el que hace mucho tiempo todo es blanco o negro, y donde el de la vereda de enfrente no merece respeto, pero no hay ndie en la vereda de enfrente, sino simplemente alguien que piensa distinto», aseveró el mandatario en la rueda de prensa que ofrecía en Roma tras su encuentro a solas con el papa Francisco.