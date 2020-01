Acoso a lo «You»: como no le respondía cientos de mensajes se metió en su oficina y le dejó una carta

Una usuaria de Twitter llamada Julia denunció públicamente a un hombre que comenzó acosándola en redes sociales y al ver que lo ignoraba irrumpió en su oficina con una carta y un regalo. “Creía que ‘You’ era una serie, pero un enfermo entró a mi oficina a dejarme esto en el escritorio cuando yo estaba en una reunión», escribió Juana de 24 años.

Gente yo creía que YOU era una serie pero un enfermo entró a mi oficina a dejarme esto en el escritorio cuando yo estaba en una reunión. pic.twitter.com/DFoc2eDmmS — Juanito (@juasvica) January 30, 2020

La joven trabaja en el microcentro porteño. Dejó su escritorio para ir a una reunión y al regresar a su puesto encontró golosinas y una carta de un hombre que había visto su perfil en Tinder y la seguía en Instagram.

«¡Qué difícil romper el hielo! ¿Cómo estás? Si estás leyendo esto es porque me animé a enviarte esta carta y algún presente que acompañe la situación. Antes que nada, no quiero que pienses que soy un loco acosador. Soy un pibe un poco tímido, normal, de barrio, al que le parecés muy bella«, comienza en la carta que le dejó el hombre a Juana.

🔴Los cientos de mensajes del acosadorpic.twitter.com/lGm04PeZb7 — minutouno (@minutounocom) January 31, 2020

Tras una serie de halagos, el acosador continúa: “Te he escrito por MD pero no sé si leés los mensajes, no he tenido respuestas tuyas, salvo en una publicación. Es difícil en estos tiempos enviar esta carta, porque parece una locura. Pero es algo tan sencillo como un chico queriendo conocer a una chica. Solo te quiero pedir dos cosas: que no me bloquees y que cuando lo sientas, me respondas. Te voy a dejar mis datos para que sepas que soy un chico de verdad ?«.