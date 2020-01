Un pastor de Ghana pidió 50 millones de dólares para resucitar a Kobe Bryant y a su hija

Aún superados los tres días que tardó el mismísimo Jesús en resucitar de entre los muertos, el pastor cristiano Nigel Gaisie prometió que podría traer de regreso al ex basquetbolista y a su hija Gianna.

«El Señor me llevó al mundo espiritual y he visto a un gran hombre caer«, expresó Gaisie en su sermón, en el que mencionó las «caras tristes» y los posteos en redes sociales en tributo al ex jugador de los Lakers, como informó el sitio keniata The Standard.

«América estará de luto por este hombre. El Señor me instruyó entonces que le anuncie a la familia de este hombre, a la embajada estadounidense en Gana y al mundo entero que Él, el Señor, no aprobó la muerte de este hombre«, agregó.

Por supuesto que Gaisie no olvidó los detalles que Dios le habría pedido para obrar sus maravillas, empezando por el pago de US$50 millones en concepto de «diezmos y ofrendas».

«El hombre vale 500 millones de dólares, pero si la familia accediera a darme el 10% de los ingresos (de Bryant) a mí, yo los reviviría. ¡Así habló el Señor! Sin el dinero no puedo traerlos de nuevo a la vida», sentenció el religioso.

Por si acaso Gaisie le advirtió a los miembros de su congregación que no desoyeran su anuncio ni lo desafiaran so pena de enfrentar consecuencias terribles.