Harán marcha por Nadia Lucero; fue convocada para las 19 del sábado en la plaza San Martín de Santa Rosa, según confirmaron integrantes de la Campaña Nacional por la Emergencia por la Violencia contra las Mujeres

Mientras Nadia Lucero muestra día a día avances en su estado de salud luego de ser salvajemente golpeada por quien era su pareja, familiares y agrupaciones de mujeres realizarán este sábado 1 de febrero para pedir justicia por el caso de la joven y para pedir por la puesta en vigencia de una emergencia nacional por los femicidios.

La marcha fue convocada para las 19 del sábado en la plaza San Martín de Santa Rosa, según confirmaron integrantes de la Campaña Nacional por la Emergencia por la Violencia contra las Mujeres. La convocatoria cuenta con el respaldo de la familia de Nadia, quien el 15 de diciembre último fue salvajemente agredida por Laureano González, hoy con prisión preventiva.

«Celebramos la recuperación de Nadia que es lo más importante; pero no nos olvidemos por qué ella hoy sigue luchando para salir de esa situación. No nos olvidemos de estas caras, de dos tipos misóginos. De un femicida que torturó durante horas e intentó quitarle la vida a una joven madre de dos niños. Y de sus encubridores, un enfermo con tanto desprecio por la vida, que no le importó ni siquiera esconderlo en su casa, teniendo su nena en el mismo lugar y la otra cómplice, una mujer que no tiene la más mínima empatía con sus pares, tan psicópata como ellos», escribió Luján en su Facebook.

La joven pide acompañamiento para la marcha y recuerda que «en menos de un mes hubo dos casos extremos en La Pampa. El intento de femicidio de Nadia Lucero y no nos olvidemos por favor del femicidio de Camila Guevara, que no le dieron la menor oportunidad de luchar por su vida y murió en manos de otro violento».

Parte médico

Por su parte la Dirección del Establecimiento Asistencial «Dr. Lucio Molas», comunicó el estado de Nadia en su día número 27 de internación en sala común a cargo de Clínica Médica.

«La paciente se encuentra estable, sin fiebre. En el día de hoy (por ayer) se trabajó el fortalecimiento anímico. Junto con la organización y planificación de tareas y actividades de la vida diaria. En lo que respecta a kinesiología, se hizo hincapié en el fortalecimiento de miembros superiores e inferiores. En fonoaudiología se inició con el protocolo de decanulación con Blue Test», destacó el parte.

