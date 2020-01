Lanzarán una «canasta escolar» en La Pampa; el gobierno provincial está trabajando en la preparación de una «canasta escolar pampeana» para lanzarla a inicios del ciclo lectivo, la directora de Defensa del Consumidor, comentó que hay interés de comercios pequeños y cadenas provinciales en sumarse al programa nacional «Precios Cuidados»

El gobierno provincial está trabajando en la preparación de una «canasta escolar pampeana» para lanzarla a inicios del ciclo lectivo. Así lo anticipó la directora de Defensa del Consumidor, quien comentó que hay interés de comercios pequeños y cadenas provinciales en sumarse al programa nacional «Precios Cuidados» y destacó que se buscará incorporar productos locales y estacionales.

Entrevistada desde radio de local en relación al programa Precios Cuidados y la posibilidad de incorporar actores locales, Florencia Rabario señaló que «toda la logística de los convenios para sumar a comercios pequeños, medianos, a cadenas locales, los intermediarios locales también y los mayoristas que trabajan en nuestra región, la va a trabajar la Dirección de Comercio dependiente del Ministerio de la Producción», organismo que ya ha mantenido algunas reuniones. «Esas cuestiones son delicadas y para el medio en que nos manejamos nosotros son de alto impacto, y los comerciantes necesitan su tiempo para arribar a estos acuerdos».

«No se puede presionar porque es una materia delicada, pero hemos visto realmente voluntad de nuestras cadenas y de algunos comercios del interior de sumarse», destacó. «Nosotros estamos interesados en que se sumen, porque de las grandes cadenas que firmaron el programa casi ninguna tiene sucursales en el interior y necesitamos llevar este programa a toda la provincia».

-¿Qué implica para el pequeño comerciante, la despensa, sumarse a Precios Cuidados?

-El comerciante pequeño en cierta forma está asumiendo las pérdidas que le produce comprar un producto al precio que el mayorista se lo provee y al que se va a ver obligado a entregárselo al consumidor final.

«Por eso se intenta sumar a los mayoristas», señaló. «Los mayoristas van a ser trascendentales en el trabajo para que se forme una cadena solidaria».

«Para llegar al consumidor, todos debemos aportar un granito de arena para que no cargue todo el comercio minorista, porque tenemos también que apoyar a las pymes de nuestra provincia, que son generadoras de trabajo genuino y tampoco tienen que cargar con todo el peso de este programa. Tenemos que encontrar dentro de la cadena desde productor al consumidor, que todos colaboremos en el éxito de este programa, y seguir sumando otros productos».

Productos regionales

Otra línea de acción en la que está trabajando el gobierno provincial es la de «sumar productos regionales que puedan favorecer a la industria local», indicó Rabario.

-¿Qué tan avanzado está sumar productos regionales?

-No hay ningún acuerdo cerrado aún. Cuando esté cerrado, se va a difundir para que la gente pueda acceder a los productos. La realidad es que está todavía en conversaciones, pero hay buena voluntad.

-Ya hubo una primera experiencia con Precios Cuidados Pampeanos

-Por eso mismo, y tendremos que replicarlo con productos estacionales cuando ingrese la época escolar. Previamente habrá que pensar en una canasta escolar para los pampeanos. Y si, va a requerir incorporar otros productos que hoy no están en la canasta esencial.

-¿La idea es sumar productos escolares cuando inicie el ciclo lectivo?

-Totalmente. Hay que estar al lado de la gente, porque son elementos absolutamente necesarios para los chicos para su educación, y los padres no pueden suprimirlos de los gastos. Esa es la etapa en que se adquieren con mayor cantidad. Durante el año, la reposición es menor, pero al inicio de clases hay que prever con anticipación esa situación.

