El intendente de Metileo, Juan Carlos Pavoni, defendió intervención municipal en prestación de servicios; consideró que resultará muy valioso que los jefes comunales puedan participar del debate de la nueva ley de coparticipación, fundamentalmente para quienes gobernamos localidades pequeñas»

El intendente de Metileo, Juan Carlos Pavoni, consideró que resultará «muy valioso» que los jefes comunales puedan participar del debate de la nueva Ley de Coparticipación, fundamentalmente quienes gobiernan pequeñas comunidades que deben prestar servicios donde los privados no invierten porque no obtienen rentabilidades importantes.

«En los municipios pequeños, como Metileo que tiene 600 habitantes, si el municipio no interviene en algunas actividades nos convertimos en pueblos fantasmas, por lo cual tenemos que brindar los servicios a los pobladores que no lo generan los privados porque no son rentables», destacó Pavoni.

El entrevistado reconoció que la nueva Ley de Coparticipación genera polémicas porque «hay una torta coparticipable que se distribuye entre los municipios, y lo que ingresa de más a uno se le resta a los demás. Esto significa que los intendentes tenemos que participar (en el debate) para plantear las problemáticas de cada comunidad», agregó.

Pavoni no conoce el contenido del proyecto de ley que remitirá el gobernador Sergio Ziliotto a la Cámara de Diputados de La Pampa. «Entre los puntos se debatirá sobre los ingresos directos por servicios y los ingresos por algunas actividades que desarrollan las comunas y los intendentes tenemos que participar para plantear las problemáticas de cada comunidad», dijo.

-En Metileo tienen una panadería y un agroservice, ¿eso les permite obtener una diferencia en los ingresos coparticipables?

-Tenemos una panadería y un agroservice, y los ingresos coparticipables nos permiten pagar los sueldos de los trabajadores. Porque seamos claros, nosotros tuvimos que intervenir para poner una panadería social en Metileo porque los privados no invertían porque no es rentable. El municipio los pocos ingresos extras que recibe por estos emprendimientos, los tenemos que destinar al funcionamiento para que el emprendimiento no genere pérdidas. Hacemos una bolsa de harina diaria, lo cual no genera grandes ingresos y recibimos unos pocos centésimos para pagar los empleados.

-Entonces, ¿considera que la prestación de estos servicios es casi una exigencia social que no les otorga ningún beneficio económico en la distribución de la coparticipación?

-No. Son servicios que permiten mejorar la calidad de vida de los vecinos y abaratar los costos de vida de los pobladores. Tenemos un agroservice, aunque deberíamos tener una estación de servicios, que no es rentable, pero sucede que ningún privado vino a invertir. Pero, si no tenemos este servicio el pequeño productor no tendría posibilidades de comprar 250, 500 ó 800 litros porque no tiene más dinero, y no puede ir a hacer compras a un centro de acopio a granel en General Pico o Eduardo Castex. Entonces, somos un municipio participativo para incluir porque nosotros el pan logramos abaratarlo un 18 por ciento para beneficio de los vecinos, porque si viniera el pan de afuera tendría un costo de logística que lo paga el poblador.

-¿O sea que el actual sistema les permitió crecer como comunidad y también socialmente?

-Tenemos que destacar la Ley de Descentralización que tenemos en La Pampa, porque si no tuviéramos esa ley no podríamos haber desarrollado los pueblos más pequeños, porque sino un pueblo de 600 habitantes sería un pueblo fantasma como ocurre en otras provincias. Si tuviera tres panaderías y pongo una panadería social para recaudar, ahí es una cosa; ahora si tengo que poner una panadería porque el mercado no me la genera, no lo dudo. Y así traemos los productos de Mamuu, y la gente puede consumir leche en sachet que no se vendía, traemos el yogurt y abaratamos más de 20 pesos el litro de leche y $15 pesos en el kilo de pan. Y la gente abarata mucho en el consumo diario, en momentos de gran problemática social.

Desacierto y desconocimiento

Pavoni indicó que el ministro de Hacienda de La Pampa, Ernesto Franco, tuvo «un desacierto» porque declaró que hay «municipios mentirosos» que aumentan porque aumentan los ingresos económicos porque incursionan en algunas actividades económicas que van más allá de la prestación de los servicios públicos. «No entro en esa polémica porque fue un desacierto», dijo.

Y después consideró que el diputado radical Marcos Cuelle hizo algunas declaraciones periodísticas donde evidenció desconocimientos. «Desconoce la realidad de los pequeños pueblos, porque nosotros estamos en la primera trinchera social, le ponemos el pecho para generar situación que le den calidad de vida a nuestra gente», dijo.

E ironizó: «no lo vi muy preocupado cuando su partido (Cambiemos) estaba en el gobierno nacional y nos sacó el Fofeso, porque ahí no se preocupó para saber cómo repercutió eso en los pueblos chicos».

«Quizás conoce muy bien los pueblos y lo desconozco, pero en los pueblos chicos tenemos que generar estos servicios para darle calidad de vida a nuestros pobladores y paliar la crisis que nos generó cuatro años del macrismo», concluyó Pavoni.

Fuente: La Arena