Villa Urquiza: Los vecinos se quejaron por una fiesta que hizo y él los invita a «pelear desnudos en la pileta»

“Querido vecino ortiva: no me gasté 200 mil verdes para que un boludo/a me diga lo que tengo que hacer. ¿No te gustan los invitados? ¡Mudate! La próxima vez dejá escrito quién sos y lo arreglamos de otra manera. P.D.: Podemos pelear desnudos en la pileta o vestidos en el zoom (SIC). Si tenés miedo podés traer invitados, yo te dejo, ¡no soy ortiva!”, fue la reacción del inquilino problemático.

La fiesta se realizó específicamente en el sector de piletas el sábado por la noche. El propietario llevó unos 30 invitados, supo este portal. «Música alta, y dejó todo el sector y los ascensores hechos un desastre», se quejó este lunes una vecina, y otra completó que había utensilios del SUM en las piletas.

Sucede además que el reglamento del consorcio prohíbe las fiestas durante los días de descanso y feriados. Luego del incidente, evalúan modificarlo para que sea más restrictivo, pero mientras tanto llegó la réplica del administrador. También estudian iniciarle acciones legales por el tono amenazante de la carta.