Nación presentará un plan por créditos UVA; descartan extender congelamiento

La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, descartó que se extienda el congelamiento de los créditos UVA porque, de extenderse más, el salto producto de la inflación «va a ser enorme», según explicó.

En Santa Rosa hay un grupo de 28 familias que tomó créditos del plan Procrear y que se ajustan por el sistema Unidad de Valor Adquisitivo (UVA). Desde hace tiempo dieron a conocer públicamente esa situación y el notable aumento que tuvieron en las cuotas mensuales a raíz de la galopante inflación durante la gestión de Mauricio Macri.

«Creemos que no es bueno extender el congelamiento de las cuotas porque cuando se suelten, el salto va a ser enorme. Lo mejor es consensuar con los hipotecados una solución, por lo menos, a mediano plazo. El otro día leía una entrevista al ex secretario de Vivienda (Iván Kerr) que aseguraba que el sistema había funcionado. Que el problema es que nosotros estamos prorrogando subsidios por un mes, cuando en realidad el gobierno anterior congeló las cuotas por cuatro meses. Nosotros nos propusimos no generar esa angustia en el mes de enero. Ahora les vamos a hacer una propuesta», anticipó Bielsa en una nota publicada ayer por el diario Página 12.

Bielsa destacó que durante el gobierno de Macri «los tomadores de créditos UVA, por poner como prioridad pagar la cuota, se endeudaron con la tarjeta de crédito, con familiares o amigos que les prestaron dinero».

Respecto a la propuesta que evalúan en Nación, la funcionaria aclaró que «probablemente no incorpore a todo el universo de hipotecados porque hay distintas situaciones. Por ejemplo, el congelamiento alcanzó a determinados niveles de tomadores de UVA, hasta 140 mil. No más de eso. Entonces, nos hemos comprometido que a fin de mes el Banco Central va a hacer una propuesta sobre el tema. Los bancos públicos y los privados han colaborado dando sus miradas sobre cuál es el universo que hay que atender. Es necesario reconstruir la confianza en la palabra pública. Lo ideal sería que tengamos un país estable, en donde el crédito hipotecario sea una realidad. No ha sido así en todos estos años».

Sin entregar

A Bielsa, en tanto, se la consultó sobre la situación actual del Procrear y afirmó que «hay 11 mil viviendas Procrear que estaban casi terminadas en la última gestión de Cristina Fernández y en estos años no fueron entregadas. En Ezeiza hay viviendas terminadas, custodiadas por seguridad privada que tienen cuatro años sin entregar. Están adjudicadas, solo les faltaba una ordenanza, algún trámite. Durante el gobierno anterior, no se ocuparon de los problemas del otro. Hay una persona pagando un alquiler y su vivienda está terminada. Además, existe un gasto ocioso enorme: la custodia privada, termotanques que se desfondaron por falta de cuidado y hay que cambiarlos, lugares en donde entró humedad y como no se ingresó a la vivienda ahora hay que repararlos. Esto demuestra la falta de comprensión del rol del Estado».