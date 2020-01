Quetrequén: El Jefe Comunal, Juan Pablo Resio, contó que van a premiar a los vecinos que «planten árboles en la vereda y en el patio de sus casas»; el vecino o la vecina que gane no pagará las tasas municipales durante un año y recibirá una cortadora de césped

El presidente de la Comisión de Fomento de la localidad pampeana de Quetrequén, Juan Pablo Resio, contó que van a premiar a los vecinos que «planten árboles en la vereda y en el patio de sus casas». El vecino o la vecina que gane no pagará las tasas municipales durante un año y recibirá una cortadora de césped.

En diálogo con Radio Noticias, Resio se refirió a los objetivos detrás del plan impulsado desde la comuna. «Creemos que es fundamental lo que está pasando con el calentamiento global y la tala. Pretendemos que los vecinos tomen conciencia y que se genere un lugar lindo», afirmó.

Además, agregó que la idea es «que cada vecino mantenga siempre lindo y limpio su frente y su patio, nosotros lo corroboraremos a través de las fotos que nos envíen. El que tenga más plantas y más limpio su espacio resultará ganador tras la evaluación de una comisión que se reunirá a fin de año».

Fomento económico

Según contó Resio, en Quetrequén, localidad ubicada a poco más de 20 kilómetros de Realicó y muy cerca del límite con Córdoba, la economía local depende del Estado (trabajadores comunales, docentes y trabajadores de la salud) y del sector agropecuario.

En este sentido, Resio aseguró que el plan que lanzaron tendrá impacto en la economía familiar y de la localidad. «Plantar es importante y genera trabajo para la gente que vive en situación difícil porque pueden mantener esos árboles. A su vez las plantas se pueden comprar en el vivero local «, sugirió.

Coparticipación

Por último, el jefe comunal fue consultado respecto de su postura ante el debate por la modificación de la ley de Coparticipación provincial. «Es un debate largo. Hay pueblos que tienen coparticipación alta por el índice y la recaudación, pero en nuestro caso no es así porque tenemos un ejido muy pequeño, es decir que no tenemos casi ingresos que no sean los de la provincia».

Calificó como «terrible» el impacto de la decisión del ex presidente Mauricio Macri de eliminar el Fondo Federal Solidario (Fofeso). «Nos agarró con una inundación y nos liquidó. No tener ese dinero fue como un nocaut para nosotros», cerró.

Fuente: La Arena