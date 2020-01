«Tienen que estar desnutridos para recibir asistencia»: La dura respuesta de la directora de Acción Social, Carmen Rajo, a una familia que se encuentra sin trabajo

Debora y su familia son oriundos de General Alvear, Mendoza, y decidieron instalarse en Eduardo Castex para cambiar su situación y conseguir trabajo. Debora tiene 3 hijas de 16, 12 y 3 años y su marido, Leandro Manzano, tiene 31 años. La familia lleva dos meses en la ciudad y aún no han conseguido trabajos estables para poder mantenerse.

La mujer relató a Impacto Castex que no alcanzan a pagar el alquiler y que para salir de su situación, su marido realiza changas de cualquier tipo pero que por el momento no ha sido contratado para ningún trabajo. Debora intenta salir adelante con la elaboración de panes caseros pero afirmó , «no me alcanza para pagar la leña y también nos cuesta comprar la harina».

Debora se ha acercado varias veces al municipio para pedir ayuda de cualquier tipo, en principio solicito trabajo, y mercadería pero les fueron negados por la directora de Acción Social, Carmen Rajo. «Estoy yendo a acción social y hoy fui a las 7y30 y Carmen se quejó porque fui muy temprano», también relató que en una oportunidad la directora Rajo le dijo que «los niños tienen que estar bajo peso o tener alguna condición especial para darte una ayuda» negándole así alimentos a las hijas de Debora. La mujer comentó que, desde Acción Social le avisaron que iría a su casa una asistente social que por el momento aún no los ha visitado.

La intendenta, Mónica Curutchet, tampoco ha atendido a las necesidades de la familia recientemente instalada en la localidad. Según afirmó la mujer de 30 años, la intendenta le dijo en una reunión que tuvieron, que no iba a llamar ese día para pedir la mercadería porque tenía que ir a un velorio. Desde ese encuentro hasta el día de hoy han pasado 3 semanas que la familia de Débora aún no tiene respuesta.

En el final de la entrevista, la mujer pidió ayuda a la comunidad castense «si me pueden ayudar con la mercadería, con trabajo o algo para la casa serán bienvenidos».

Los contactos para llamar a Débora y a su marido para cualquier trabajo o ayuda son los celulares 409831 y 409830.