Milagro Sala: “Creíamos que íbamos a estar libres a esta altura»

Milagro Sala habló desde la cárcel, luego de que viralizó un audio de uno de los miembros del tribunal supremo de justicia de Jujuy confesando que la dirigente está presa por deseo de Gerardo Morales.

En diálogo con Habrá Consecuencias, la representante de la Tupac Amaru afirmó: «Escuché los audios del juez Pablo Baca y no es que no lo podía creer, porque nosotros hemos dicho varias veces que lo que nos hicieron fue un laboratorio».

«A nosotros nos hicieron una cama para hacerle creer a todos el mundo que robamos. Y demostramos en todos lados que no robamos. Esto confirma que la Justicia jujeña pertenece a Gerardo Morales y la tienen para hacer negocios y ser impunes», consignó.

«En Jujuy no hay democracia, gobiernan Gerardo Morales, Blaquier y los empresarios que quieren seguir metiéndonos presos. A mí me dejaría tranquila que funcione la Justicia sin banderías políticas. Creíamos que íbamos a estar libres a esta altura, pero yo no soy quién para manejar los tiempos del Gobierno Nacional», agregó

«Lo que dijo Alberto, que no va a perseguir judicialmente a ningún opositor, es lo que tendrían que haber hecho todos los gobiernos democráticos. Soy una perseguida política y una presa política. Y el audio de Pablo Baca demuestra porqué me tienen presa”, cerró.

