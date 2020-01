El comisario Juan Bustos Paulino continuará al frente de la comisaría departamental de Winifreda donde presta servicios desde hace cuatro años consecutivos. El Comando Jefatura con asiento en Santa Rosa resolvió en los últimos días que siga prestando funciones en la unidad policial de esta localidad y, a la vez, deberá supervisar el funcionamiento de la subcomisaría de Mauricio Mayer, que seguirá bajo la responsabilidad del oficial inspector Rubén Enrique Viale.

Evidentemente el trabajo desplegado en materia de prevención delictiva por Bustos Paulino ha sido evaluado positivamente por sus superiores jerárquicos, quienes ratificaron su jefatura a nivel local. «Pasaron los traslados policiales anuales y un nuevo año la Jefatura a confiado en mí para que siga en esta comisaría. Simplemente agradecer a toda la comunidad y deseo seguir trabajando en equipo con todas las instituciones», posteó el uniformado en redes sociales donde dejó «un renovado» mensaje: «La seguridad la hacemos entre todos».

Mensajes de apoyo

Su publicación está acompañada de una foto suya junto a su segundo, el suboficial inspector Walter Rojas. Obtuvo más de 500 me gusta y más de 130 comentarios positivos a su gestión. La misma fue respaldada por sus subalternos.

«Los que estamos cerca suyo sabemos que no tiene horario y que siempre está atento a todo. Realmente una muy buena noticia. Dios bendiga este nuevo período», escribió una mujer policía jubilada que realiza tareas administrativas en la comisaría.

«Hacíamos fuerza para que no te vayas. Como compañeros trataremos de estar al pie del cañón», sostuvo otro efectivo. Una integrante de la Cooperadora Policial felicitó al jefe y al subjefe. Asimismo les pidió que no abandonen «el compromiso y responsabilidad» que han demostrado «hacia el pueblo y zona rural».

Desde la Municipalidad le agradecieron «toda la colaboración brindada continuamente y la buena predisposición para todo lo que se lo convoca». Le desearon «éxito en su gestión y felicitaciones». También le transmitieron buenos augurios los concejales de la UCR-Cambiemos a través de una misiva dirigida a su persona. «Hacemos extensivo a través de usted, el saludo y las felicitaciones a todo el personal policial que lleva adelante la tarea de cuidar a todas y todos los vecinos winifredenses. Quedamos a su total disposición para trabajar en conjunto por un Winifreda mejor», escribieron.

Ascensos

Se espera que este año, al igual que los anteriores, siga manteniendo el contacto fluido con la prensa local para que la población, enterada de los hechos delictivos, tome sus precauciones. Bustos Paulino tiene todo a su disposición para desempeñarse correctamente. El apoyo de sus subordinados, un parque automotor en condiciones y las cámaras comunales de videovigilancia que funcionan las 24 horas desde que fueron conectadas a la fibra óptica de la Cooperativa Eléctrica (CEW).

En cuanto a los ascensos decretados por el Comando Jefatura, varios policías que trabajan en la comisaría fueron beneficiados con la medida. El sargento ayudante Juan Ramón Cabral ascendió a suboficial principal; el sargento Silvio Funes escaló a sargento primero; la cabo Mariela Montes avanzó a cabo primero, y el agente Juan Stremel ahora es cabo.

Por su parte, el cabo Guardia Lucas fue trasladado desde la Seccional Sexta de Santa Rosa a Winifreda.

Pasantía

Una cadete de tercer año de la Escuela de Oficiales de la Policía de La Pampa está realizando una pasantía laboral en la comisaría de Winifreda en el marco del programa Prácticas Profesionalizantes que tiene la institución. Se trata de Emilia Navas Toranzo de General Pico. El comisario Juan Bustos Paulino evaluará su desempeño en las tareas asignadas, su relación con los miembros de la comunidad, con sus compañeros de trabajo, entre otros ítems, y cada tres meses enviará informes sobre el trabajo de la pasante al Instituto Superior Policial.

FOTO GENTILEZA: La Web de Winifreda

Fuente: La Arena