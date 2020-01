El diputado Ariel Rojas y el debate por la coparticipación; «tenemos que arrancar de cero»

El diputado provincial y ex intendente de Toay, Ariel Rojas, consideró que es necesario debatir una nueva ley de coparticipación, debido a que la actual «requiere modificaciones importantes». Rojas sostuvo que al proyecto que enviará el Ejecutivo, para su tratamiento en sesiones extraordinarias, «hay que analizarlo desde el fondo de la cuestión» y resolver «qué conceptos son tenidos en cuenta como recursos propios y qué porcentaje se le va a dar dentro de la composición del índice».

Rojas afirmó que «más allá de las dificultades que tiene, es un tema que hay que abordar. Sabemos que es un tema delicado y complejo, porque es la ley madre por la cual se distribuyen los fondos entre la Provincia y los municipios».

A su vez, consideró que «la ley de coparticipación que actualmente tiene La Pampa ha sido muy buena, pero que con el correr del tiempo, como con muchos otros temas, se hizo meritorio abordarla y realizarle las modificaciones que la actualidad requiere».

Por estos motivos, Rojas remarcó que al proyecto «hay que analizarlo desde el fondo de la cuestión. Si bien algunos se plantean el por qué un municipio incluye un concepto o no, son situaciones que la ley no deja claras y, entonces, posibilita estas acciones que luego son cuestionadas por algún otro par».

En ese sentido, enfatizó en que «tenemos que ir más al fondo, más arriba de la cuestión y empezar a analizar la ley desde la raíz, ver qué se pretende desarrollar. Me parece que de esa forma se va a llegar a una ley en la cual estemos todos conformes».

¿Tensiones internas?

Actualmente, en la Legislatura varios de los integrantes del Bloque del PJ fueron intendentes en el pasado. Por estos motivos, se espera un importante debate sobre el proyecto de ley que ingresará, por Mesa de Entradas, el 3 de febrero a la Cámara. Rojas desestimó la posibilidad de que se generen tensiones internas, aunque indicó que «seguramente tendrá su discusión y su debate, como cualquier ley importante la puede tener, y con los pareceres de los distintos integrantes del bloque, como también en los otros bloques que componen la Cámara tendrán lo suyo».

«Hay que tratarlo con la seriedad que requiere y hay que animarse porque, en algún momento, me parece importante hacerlo, sobre todo para el futuro. Sino, lo que va a ocurrir es que se le haga un parche a una ley que, a mi entender, ya requiere modificaciones importantes», agregó.

Recursos propios

El presidente del bloque del PJ, Julio «Tato» González, había anticipado a LA ARENA que, más allá de lo que resulte del debate, el proyecto propone que el índice «sea prorrateado en un promedio de tres años anteriores, para que el impacto en las finanzas municipales no sea tan grande. Básicamente, se busca que los impactos de los cambios en los índices no afecten tan bruscamente al municipio en cuestión, en ese ejercicio presupuestario, sino que se prorratearán».

Consultado al respecto, Rojas señaló que «planteado así, puede llegar a ser una solución a un tema puntual», debido a que «los impactos que recibe un municipio de un año a otro son muy bruscos» por lo que estaría «bien que un promedio atenúe ese impacto».

Sin embargo, Rojas afirmó que hay «que arrancar de cero», explicitando «qué queremos que contemple la ley, qué conceptos se tengan en cuenta a la hora de conformar el coeficiente y qué pretendemos para que se distribuya mejor. Hay que arrancar desde ahí».

Por estos motivos, antes de buscar un promedio para atenuar el impacto de la merma de ingresos, destacó que es necesario resolver «qué conceptos son tenidos en cuenta para que sean recursos propios, y antes de esos qué importancia o qué porcentaje le vamos a dar a los recursos propios dentro de la composición del índice».

«Discriminación de Macri»

Rojas también opinó sobre la discrecionalidad con que Cambiemos envió fondos a La Pampa, donde los municipios más beneficiados fueron los radicales y señaló que la discriminación con la provincia fue «muy grande».

Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) distribuidos por la gestión de Mauricio Macri evidenciaron su favoritismo sobre las localidades que estaban gobernadas por Cambiemos. En el caso de La Pampa, Santa Rosa, que tenía al radical Leandro Altolaguirre al frente del municipio, recibió el 52,14 % de los fondos que ingresaron a territorio pampeano. Esto significó que de los 211 millones pesos que fueron destinados a La Pampa, 110 millones quedaran en las arcas de la Municipalidad de Santa Rosa. Realicó, que tenía como intendenta a Roxana Lercari, de Cambiemos, fue la segunda comuna que contó con más asistencia financiera de Nación: recibió 10.300.000 de pesos.

Para el ex intendente de Toay, durante los cuatro años de Mauricio Macri «los pampeanos sintieron la discriminación de Nación, y también la sintieron los habitantes de esas comunas que fueron beneficiadas con los ATN». «Más allá de las pequeñas ventajas que pudieron haber tenido aquellos pueblos, que es hasta lógico y entendible, creo que se sintió en general. La discriminación para con La Pampa en estos cuatro años fue muy grande y creo que todos los pampeanos lo sentimos», indicó.

En ese sentido, resaltó la gestión del ex gobernador Carlos Verna, quien tuvo «que hacerse cargo no solo de obras, sino que también de acciones, programas y de un montón de situaciones que, por no hacerlo el Gobierno nacional, tuvo que salir a bancar. De esa manera lo sufrimos todos, porque esos fondos se podrían haber invertido en otra cosa».

