Encontraron a un ciclista tirado en la Ruta provincial 102 a 11 km de General Pico

Un ciclista de nombre Gustavo Mascareño fue encontrado en la Ruta a 11 kilómentros de General Pico entre esta ciudad y Metileo.

En este sentido, aún no se sabe lo que le ocurrió, pero había perdido el conocimiento y no estaba ubicado en tiempo y espacio. Tenía golpes en el rostro y la bicicleta no se encontraba dañada, por lo que por el momento, no se conocen las causas del hecho.

Personas que pasaban por allí lo ayudaron. Incluso había una médica que le realizó las primeras atenciones.

El Servicio de Emergencias Médicas lo traslada al Hospital Gobernador Centeno de General Pico.

Fuente: Infopico