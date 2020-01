Pagaron $40.000 por el catering de su boda, los estafaron y tuvieron que salir a comprar fiambre de urgencia

Antes de la fiesta la pareja ya había pagado el 70% del servicio -$39.400- y el otro 30% debía hacerlo cuando terminara el evento. “No les pagó ni siquiera a los mozos. No tenían plata ni para moverse, les pude que dar mil pesos para que se fueran en un remis. No cobró ninguno y ellos no tenían la culpa“, contaron los recién casados.