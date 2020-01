Eduardo Castex: Cinco personas fueron estafadas por teléfono;miles de pesos sustraídos de las cuentas bancarias de las víctimas

En las últimos días se concretaron cuatro estafas telefónicas con la excusa de que habían ganado un TV color y sumas importantes de dinero que iban a tener que retirar en comercios castenses. Las llamadas provenían, en su mayoría, de teléfonos con características 011. Lo extraño de los casos registrados en esta localidad es que los damnificados tienen edades que oscilan entre los 40 y 50 años, cuando en otros casos los estafados son adultos mayores.

La modalidad en casi todos los casos es similar. Se comunica una persona informando que ganaron un TV color y una suma de dinero importante, y para cobrar el premio, el beneficiario debe generar la clave Token de la cuenta bancaria. Y después extraen dinero y/o préstamos bancarios.

El primer caso fue confirmado a Impacto Castex por el segundo a cargo de la departamental castense, Claudio Oses. El hecho ocurrió el miércoles, donde una mujer sufrió la sustracción de 47 mil pesos que tenía ahorrados y además le sacaron un préstamo vía electrónica de 25 mil pesos. .

Otra mujer castense, el 21 de enero, fue estafada. Denunció que le hicieron generar la clave Token y le tomaron un préstamo de 60 mil pesos, según pudo saber Impacto Castex.

Y otra mujer, también fue engañada por los embaucadores. En este caso no tenía dinero en su cuenta bancaria, por lo cual brindó los datos bancarios de la cuñada y de una abuela. “Le sacaron un préstamo bancario de 70 mil pesos de la cuenta de la abuela”, revelaron los damnificados.

También una vecina castense denunció que desde el 7 de agosto está sufriendo una estafa, por parte de quienes se comunicaban supuestamente del programa ProCreAuto. La damnificada tenía un plan de ahorro de un Chevrolet Cruze. Y desde agosto ya le hicieron depositar sumas importantes de dinero, pero perdió contacto con los interlocutores.La mujer castense depositó en agosto una suma de 35 mil pesos; en septiembre hizo dos depósitos de 5 mil y 14 mil pesos y después otro depósito bancario de 16 mil pesos.

En Conhelo, hubo otro caso. La mujer generó la clave Token, pero no le pudieron sacar dinero ya que no tenía disponibilidad; pero les pasó la cuenta bancaria de la cuñada y los datos de la cuenta del hijo que cobra una pensión. En este caso no se consumó la estafa porque no había disponibilidad financiera en ninguna cuenta.