No va más, colorado el 17; Mac Allister blanqueó que la política es su pasado

«Cuando estaba en política y hablaba de fútbol, me decían que se notaba que hablaba fluidamente. Me pone muy contento que estés bien, se te nota», le dijo Carlos Javier Mac Allister al «Beto» Federico Acosta, flamante secretario técnico de San Lorenzo de Almagro en una entrevista de la que el «Colo» participó como miembro del staff del programa ¿Cómo te vaa, Benedetto ? en Radio del Plata.

La frase, una más en medio de la charla futbolera entre los integrantes del programa y el ex goleador azulgrana y de Boca, no pasó desapercibida en nuestro medio. «Cuando estaba en política», dijo claramente y tal vez sin pensar en su repercusión en el pago chico el ex diputado nacional, ex candidato a senador y a la gobernación y ahora ¿ex político?.

Debacle electoral

No han sido pocas las voces, y las posteriores desmentidas, que dieron por alejado de las lides políticas al ex futbolista, prácticamente desaparecido de la escena tras la debacle electoral del año pasado, primero en la carrera por la gobernación y luego en la general que concluyó con el macrismo en el poder.

Pocas veces fue posible, en este lapso, lograr una palabra de boca del protagonista, ahora retomando una senda en su vida que transitó en algún momento, su participación en programas deportivos. Por estos días se ha estrenado junto a Marcelo Benedetto, con quien tiene una larga amistad desde sus tiempos en las inferiores de Argentinos Juniors, en el programa que va cada mediodía por Radio del Plata y que en Santa Rosa se escucha desde las 13 por Radio Noticias.

El «Bambino» Juan Manuel Pons y Pablo Bari son parte del equipo. El último miércoles, entrevistando al Beto Acosta, surgió la frase. Tras escuchar conceptos de Acosta, el «Colo» le dijo «me pone muy contento que estés bien, se te nota. A mí me decían, cuando estaba en política, que cuando hablaba de fútbol se me notaba que fluía naturalmente. Se nota que las cosas de que hablás te tienen feliz y contento». ¿Lo habrá dicho sin meditar o habrá aprovechado la ocasión para enviar un mensaje?

