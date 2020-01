Bomba: en Inglaterra dicen que el Manchester United quiere a Carlos Tevez

Medios británicos dieron cuenta de las intenciones del equipo de Manchester, que podría iniciar gestiones para la vuelta del Apache, que tiene contrato con Boca hasta junio y que había dicho que se quería retirar en el club.

Manchester United 'line up sensational loan swoop for former striker Carlos Tevez' as they seek replacement for injured Marcus Rashford#MUFChttps://t.co/Uv1b1JDnxv

— MailOnline Sport (@MailSport) January 23, 2020