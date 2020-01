Coparticipación: Ya hay fuertes cruces entre el presidente del bloque Julio González y el diputado Ariel Rojas, González dijo que «lo sacarían este año pero no habría tanta urgencia», por su parte Rojas, dijo que «en diputados no se tiene conocimiento del proyecto concreto»

El proyecto todavía no tiene precisiones. Pero el presidente del bloque oficialista garantiza que serán escuchados todas las comunas. Ariel Rojas, que tuvo sus ruidos con el ministro Franco dijo que “vale la pena que se empiece a analizar y que ese análisis lleve el tiempo que tiene que llevar”.

El proyecto del Ejecutivo para una nueva ley de Coparticipación viene con la promesa de que serán escuchados los municipios y de que no hay urgencias para la aprobación de la iniciativa.

Esa es la idea que reina entre quienes participaron del encuentro con el gobernador Sergio Ziliotto, quien convocó a los jefes de cada bloque para hacer un par de anticipos.

El radicalismo saludó la disposición del oficialismo para atender las demandas y planteos opositores.

Mientras tanto en el bloque del PJ se sabe que hay posicionamientos diversos frente al planteo de la ley de Coparticipación: ya hubo ruidos entre el ministro de Hacienda y el diputado Ariel Rojas, quien salió en defensa de los jefes comunales luego de que el funcionario del Ejecutivo aludiera a que había municipios que mentían en sus cifras de recaudación para acrecentar sus ingresos por coparticipación.

Consultado por El Diario, ahora, Rojas dijo que en Diputados no se tiene conocimiento del proyecto concreto. O al menos él no accedió, y por lo tanto prefirió no hacer declaraciones sobre el tema. Aunque opinó que “vale la pena que se empiece a analizar y que ese análisis lleve el tiempo que tiene que llevar”.

“Se va a charlar un montón”

El presidente del bloque oficialista Julio “Tato” González, dio a entender que la idea es sacar el proyecto en este año legislativo, pero que no habría urgencias como para tener que sacar el proyecto en un par de meses o un poco más. “La idea es que tenga tratamiento en el año”, precisó.

González dijo a El Diario que la reunión del martes “fue institucional para tener acercamiento con los bloques y que se empiece a dar tratamiento a estos temas, con los tiempos que sea”.

Aseguró que la idea es que haya “reuniones con todos los intendentes” para que sea “una ley de consenso”. “Van a ser leyes que se van a charlar un montón”, reafirmó ese concepto.

“El tema va a ser debatido y vamos a escuchar a todos, es un objetivo que salga por consenso, con el aporte de todos. Que si cambia algo, sea para mejor”, añadió.

También destacó que vio en el encuentro “muy bien a la oposición, los vi muy conformes, porque fue una reunión amena y cordial, y porque el gobernador dijo que no va a ser la única reunión. Tomaron muy bien la convocatoria”, apuntó.

Sobre la forma en que se repartirán los recursos entre las 80 localidades pampeanas González dijo que “es una ley complementaria de un proyecto existente. Se busca que el índice anual en vez de ser un número frío, y se piensa en establecer un promedio para que el impacto sea menor y permita a los intendentes hacer las previsiones presupuestarias”.

En este caso también se invitará a todos los sectores, los intendentes, los funcionarios de hacienda y el ministerio que encabeza Ernesto Franco.

“Imaginate que en la Cámara hay varios exintendentes, tanto en el bloque nuestro como en el radical. Cada uno tendrá su visión y vamos a tener que considerar la diversidad de nuestra geografía”, declaró.

“Hay algunas que por su ubicación geográfica que tienen que afrontar servicios donde el capital privado no llega y se tienen que hacer cargo de cosas que otras no hacen. Por ejemplo, de poner una estación de servicio, en algunos lugares las municipalidades tienen hasta panadería”, ejemplificó.

González resumió la discusión en una frase: “Donde crece uno, decrece otro. Todos los intendentes van a querer comprometerse en esta nueva ley”.

Fuente: El Diario