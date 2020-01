El pueblo no se calla más: Por mensajes piden remover a los jefes Bazán y Oses de Castex

Hace días atrás empezó a circular una nueva convocatoria en la ciudad. El mensaje, que ya fue reenviado masivamente, convoca a la población a una marcha a realizarse este viernes a las 20, frente a la comisaría. La marcha es para visibilizar el mal funcionamiento de la policía en la localidad y reclamar al ministro de Seguridad, Horacio Di Nápoli, que destituya a los jefes Bazán y Oses de sus cargos.

Hace tiempo que la ciudad de Eduardo Castex no está teniendo bueno jefes policiales, debido a los juegos de la política, los jefes son designados por conveniencia y no por sus capacidades para mantener la seguridad de una ciudad que no ha parado de crecer. En septiembre del año pasado, funcionarios políticos decidieron remover de sus cargos al Comisario Roberto Rundau y al Oficial Principal, Darío Martínez, y según pudo saber este medio, les encomendaron a los jefes entrantes, Bazán y Oses, que hagan lo políticamente correcto aún a costa de no hacer lo esperable de un agente policial. Finalmente, es la población ,y no el capricho de sus representantes, quien dice basta a la gestión de los jefes Bazán y Oses.

El pedido de la sociedad es claro, para mejorar la situación que atraviesa Castex es necesario contar con personal competente en el cargo, por ello el reclamo es hacia el ministro de Seguridad, Horacio Di Nápoli, que como funcionario público es el responsable de decidir las medidas en materia de seguridad y los altos cargos en las jefaturas policiales de cada localidad. La ciudadanía castense espera que el ministro Di Nápoli sepa responder a la demanda de nuevos jefes que actúen en favor de toda la sociedad.

Los hechos delictivos no han cesado en Castex, cada vez son más los robos en la ciudad y últimamente, robos a mano armada. Son estos hechos, sumado a los encubrimientos de varios casos, la negligencia en los modos de actuar, y una violencia innecesaria en los operativos de tránsito , que demuestran a la población que los jefes actuales no están a la altura de las circunstancias que atraviesa la localidad.

Los casos de encubrimiento y las incontables mentiras por parte de los responsables del departamento policial entorpecen la labor periodística y suscitan en la población gran malestar al negar hechos delictivos. Desde este medio, siempre se buscó informar sobre todos los sucesos de relevancia local, pero desde el departamento de policía, los jefes David Bazán y Claudio Oses, han dificultado la tarea de informar a la población, negando y encubriendo varios delitos que aun perteneciendo a la responsabilidad de la policía de Castex, fueron comunicados por otros agentes policiales de diferentes localidades, y en varias oportunidades, gracias a la cooperación de los mismos damnificados.

El mensaje que circula por las redes:

«Hola gente de castex. Tenemos que salir a la calle a manifestarnos por los graves hechos de inseguridad que están ocurriendo; salgamos el viernes a las 20:00 horas a pedirle al nuevo ministro qué saquen a los jefes de esta comisaría. Tenemos miedo hay cada vez más robos y los ocultan a todos: queremos que el ministro haga algo y pedimos por favor que nos manden buenos jefes policiales a castex; los ciudadanos de esta localidad no nos merecemos esto, hace tiempo que no nos mandan un comisario como la gente dónde trabajé y no esté prendido con los camioneros, y lo trans con otras cosas que hagan como que no pasa nada hacen la vista gorda y castex se ha convertido en tierra de nadie. Este viernes 24 a las 20 horas frente a la comisaría marchemos todos para pedir seguridad para nuestro pueblo y que saquen a estos encargados de la comisaría de castex.»