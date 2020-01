Guatraché: Polémica por una vacante en el hospital; el puesto dejado por una mucama que se jubiló, ha generado más polémica que soluciones en el Hospital Manuel Freyre

El puesto dejado vacante por una mucama que se acogió a la jubilación, ha generado más polémica que soluciones en el Hospital Manuel Freyre de Guatraché.

Este diario publicó una nota donde personal del hospital, incluido su director Adrián Díaz, bregaban por la incorporación en planta de Gabriela Reitieri quien viene realizando algunas suplencias desde hace mucho tiempo. Para ello se habrían juntado firmas, ante la eventualidad que ese cargo sea ocupado por otra persona que nunca había trabajado en el hospital.

De hecho, la jefa de enfermería, Mónica Mora, y la jefa de mucamas, Marta Corti, resaltaron que hicieron lo que han hecho siempre en estos casos, «alentar que sea la que viene trabajando (artículo 6º) quien ocupe ese cargo, mandamos todos los papeles, la reserva de cargo a su nombre. Somos más de 40 compañeros que estamos de acuerdo que entre ella», sentenciaron.

Pero ahora apareció otra mujer en escena aduciendo tener mucho más tiempo de trabajo realizando suplencias y que creía que era la adecuada para cubrir ese puesto vacante. En principio aclaró que ellos (director y empleados) «hablan que sería otra la persona que podrían poner ahí, pero no soy yo. Esa persona nunca trabajó en el hospital, jamás estuvo trabajando para limpieza», indicó.

Si bien se identificó ante el cronista, solicitó dentro de lo posible preservar su identidad para evitar cualquier tipo de roces. Explicó que en lo publicado hay cosas que no se dijeron. «Están pidiendo un puesto para una chica, Gabriela Reitieri, como si fuera la única que está haciendo suplencias, cuando no es así», dijo la mujer que además alegó no tener ningún inconveniente con la nombrada.

La mujer recordó que «la idea era que cuando se jubilara la mucama ese puesto quedaba para otra persona, yo va a hacer cinco años que estoy haciendo suplencias, con Art. 6º, mientras que Reitieri hace un año que está, o sea, el derecho de piso lo hice yo, me parece que es lo más lógico», señaló.

En esa línea dijo que tenía el «secundario, un montón de cursos hechos como el de RCP, trabajé en muchos lugares. Puede haber algún acomodo político por el cual puede entrar esa persona, pero no pueden tenerte cinco años trabajando por un sexto, otra entra efectivo y vos seguís haciendo suplencias. Yo me capacité para progresar, para estar capacitada para estar en ese lugar» aseguró.

Por último explicó su necesidad de trabajo, «soy separada, tengo tres hijos, jamás tuve una queja de la gente del hospital», cerró.

Fuente: La Arena