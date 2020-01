¡Insólito! 42 años después, Kempes tocó por primera vez la Copa del Mundo

View this post on Instagram

Llego el día que después de 42 años finalmente pude tenerla en mis manos , cuando ganamos el mundial no la pude tocar ,, gracias al @fifamuseum por permitirme estar con ella un rato , la emoción , los latidos del corazón al acercarme a ella no se los puedo transmitir con palabras, volvieron a mi memoria todas las imágenes de aquella gran final donde nos coronamos campeones del #mundial1978 , los invito a mis compañeros y al público a visitar el @fifamuseum es indescriptible la emoción que se siente !! #zurich #fifamuseumzürich #fifa #mundial1978 .