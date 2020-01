General Campos: El fiscal Juan Bautista Méndez aseguró este martes que tiene probado que el crimen de Camila Guevara (38) se trató de un femicidio cometido por su pareja, Martín Anibal Colón (41) el domingo pasado en la vivienda que compartían

El fiscal Juan Bautista Méndez, a cargo de la investigación del femicidio de Camila Guevara en General Campos, dijo Martín Anibal Colón permanece internado y detenido en el Molas con custodia policial y su vida “corre riesgo”.

El fiscal Juan Bautista Méndez aseguró este martes que tiene probado que el crimen de Camila Guevara (38) se trató de un femicidio cometido por su pareja, Martín Anibal Colón (41) el domingo pasado en la vivienda que compartían en General Campos. “A mi personalmente en el rol de fiscal no me caben dudas del hecho y que se trató de un femicidio dentro del inmueble donde convivían con hijos y fue producto del disparo de un arma de fuego (una carabina 22) que fue secuestrada”, afirmó. Colón, luego de cometer el femicidio intentó quitarse la vida de un disparo en el mentón pero sobrevivió.

Permanece internado en la sala de Terapia en el Hospital Lucio Molas y su vida “corre riesgo”. Si el acusado se recupera será trasladado a General Acha a donde se lo someterá a una indagatoria y posterior audiencia de formalización.

Méndez confirmó que dos de los niños, uno de 15 y otro de 7, presenciaron los hechos. Además, dijo que “no hay ninguna denuncia previa, ni exposición policial” de violencia de género realizada por la víctima.

Los hechos que se investigan ocurrieron el domingo pasado alrededor de las 7 de la tarde en el interior de la vivienda ubicada en la calle 9 de Julio y Ramona Pedroza de General Campos. Martín Colón mató de un disparo en la cabeza con una carabina 22 a Camila Guevara, quien estaba por ingresar al baño de la casa. Inmediatamente después, Colón se habría efectuado un disparo debajo del mentón. En la vivienda estaba un hijo de ambos de 7 años y un adolescente de 15 años, hijo de Guevara.

El fiscal comentó que “se intervino inmediatamente. A mi personalmente en el rol de fiscal no me no me caben dudas del hecho y que se trató de un femicidio dentro del inmueble donde convivían con hijos y fue producto del disparo de un arma de fuego que está secuestrada”.

Méndez, en diálogo con Kermés, dejó en claro que “no hay ninguna denuncia previa, ni exposición policial” realizada por la víctima fatal por casos de violencia de género. “General Campos es una localidad muy chica, todos se conocen. Quien está encargado del Destacamento Policial, el comisario Elizondo le tomó por sorpresa el hecho porque con la víctima Camila Guevera eran conocidos. Camila tenía un almacén a dos cuadras del Destacamento y el personal policial era cliente y frecuentaban el almacén. Nunca había manifestado nada, ni hecho ningún relato que había sido víctima de violencia por parte de Colón”.

Dijo que están brindando contención a toda la familia. “Se les brindó una contención inmediata con psicólogos y asistentes sociales”, aseguró.

Explicó que Colón está detenido. “Hemos dipuesto una custodia policial en el hospital. Si se recupera vamos a trasladarlo a General Acha para realizar la audiencia de formalización”, completó.

