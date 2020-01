Evacuación en «La Morocha»: habló el encargado, Ariel Baigorria; «los controles no fallaron y el local no fue clausurado»

El encargado del complejo donde funciona «La Morocha», Ariel Baigorria, afirmó que los controles no fallaron y destacó el protocolo de evacuación implementado desde el boliche, el cual se llevó a cabo de manera «tranquila». Además, aclaró que el local no fue clausurado.

Baigorria explicó lo que ocurrió el pasado domingo durante la madrugada, cuando el boliche tuvo que ser evacuado de emergencia debido a que, producto de un gas en el ambiente, hubo alrededor de diez personas con dificultades para respirar y desvanecidas. Los afectados sentían dificultades físicas y tuvieron que ser asistidos en el Hospital Lucio Molas y el Evita.

Según el encargado, el hecho ocurrió aproximadamente a las 4.50, cuando «un inadaptado tiró un gas, que no se pudo determinar qué era. Leí que decían que era gas pimienta, pero no». A su vez, precisó que «no se pudo determinar, porque el gas pimienta te ataca a los ojos y a la nariz, y esto atacó directamente a la garganta. Era un gas parecido, pero atacaba a la parte de la garganta, te cerraba el pecho y te daban ganas de vomitar».

Baigorria sostuvo que, al observar lo que estaba pasando, «automáticamente el personal de seguridad, y nosotros mismos, activamos todos los protocolos de seguridad y evacuación. Estábamos con la Municipalidad de Santa Rosa presente, ellos apoyaron en todo momento».

En ese sentido, destacó que «la gente salió tranquila, no se hizo una estampida, no corrieron y nadie se cayó», y comentó que en ese momento estaban «todas las puertas de emergencias habilitadas, se hizo uso del micrófono, se avisó que había una situación y que de a poco se tenía que desalojar».

«Funcionó todo correctamente. Luego llegaron los Bomberos, que no participaron en la evacuación», resaltó y agregó: «Repartimos agua, atendimos afuera, estuvimos en todo momento con la gente. Vino la ambulancia, luego llegaron los Bomberos para identificar qué era».

«Se está investigando»

Baigorria indicó que «se está investigando la situación» con la revisión de las cámaras. De todas maneras, advirtió que el elemento utilizado para dispersar el gas «es un aparatito muy chico que puede entrar en la ropa interior. Entonces es más difícil detectarlo».

Por estos motivos, consideró que los controles de ingreso no fallaron «para nada» y detalló que se realiza «un cacheo de mujeres y hombres», donde «se saca la billeteras y todas las pertenencias». Además, «se tocan los pies y las medias».

«El tema es que por ahí hay situaciones que uno está ajeno a llegar a tocar una ropa interior. Es muy fino ese control», sostuvo.

Por otro lado, opinó que el hecho podría «haber sido una broma de alguien, que pensó que era más suave que el gas pimienta. No sé, no sabemos quién puede venir a un boliche a querer hacer algo así. Quizás alguno quiso hacer un chiste y se fue de las manos».

Boliche habilitado

En diálogo con Radio Noticias, Baigorria aclaró que actualmente el local se encuentra habilitado y que no fue clausurado, tal como trascendió en un primer momento. «No fue un problema interno, sino que es alguien de afuera que quiso hacer un chiste o un daño», indicó.

En ese sentido, enfatizó en que el protocolo de evacuación «salió muy bien» y se mostró «muy contento» por la reacción que tuvieron desde el boliche ante la situación. «No nos pusimos nerviosos, se sacó a la gente y se habló. La Municipalidad estaba presente y nos apoyaron en todos momentos», añadió.

