Encuestas 2020: cómo está la imagen de Alberto Fernández y Mauricio Macri a 40 días del cambió el gobierno

Según una encuesta de Zuban Córdoba y Asociados realizada a nivel nacional; la aprobación de la gestión del Frente de Todos va en aumento ya que el 59% aprueba el rumbo que tomó el Gobierno nacional, mientras que solo el 28% no desaprueba las medidas tomadas.

En comparación a los cuatro años macristas, para el 59% de los encuestados la situación del Gobierno “mejoró mucho y algo” respecto a la gestión anterior. Solo el 29% considera que la situación del Ejecutivo “empeoró mucho o algo”.

En ese sentido, se desprende del relevamiento que la imagen de Fernández se fortaleció ya que posee un 60% de imagen “muy buena y buena” mientras que para el 29% la imagen “es mala y muy mala”.

En tanto, Macri no repuntó su imagen a pesar de ya no estar en el Gobierno. Por el contrario, el ex mandatario posee un 57% de “imagen mala y muy mala” y conserva el núcleo duro del 37% de imagen “buena y muy buena”.