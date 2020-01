Santiago Cafiero confirmó que el Gobierno no cambiará la Ley de Medios

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, descartó la posibilidad de que en esta primera etapa del Gobierno de Alberto Fernández decidan modificar o presentar una nueva Ley de Medios, luego de que el macrismo modificara los artículos centrales de la norma.

En una entrevista exclusiva con este portal, el ministro fue consultado si va haber Ley de medios, a lo cual, aclaró: “No estamos pensando en eso”. Al respecto, explicó que desde el Estado nacional buscan “ser los garantes de la pluralidad de información, de la pluralidad de voces”.

“El Estado debe ser garante de que surjan voces federales. También estamos muy concentrados en la agenda del AMBA y se olvida de un federalismo que hay que rescatar. El Presidente hace un esfuerzo por rescatar ese federalismo, para rescatar los valores del Interior, de las provincias”, indicó Cafiero e instó a “convocar a los medios del interior, hacer una gran mirada sobre todo lo que es el territorio y sobre cuáles son las noticias más importantes de la Argentina”.

En ese sentido, destacó que a partir del debate que se originó por la Ley de Medios Audiovisuales durante el kirchnerismo “se ha avanzado mucho y ya los usuarios saben las orientaciones que tienen cada uno de los medios. Saben quiénes hacen periodismo de investigación, quiénes hacen periodismo de espectáculo o quienes buscan representar alguna identidad” aunque subrayó que “falta mucho por hacer”.

“Creo que a nosotros nos toca cosechar ese gran debate público que se dio independientemente de la Ley de Servicios de comunicación audiovisual. Ese debate público que trasciende lo que fue la ley y cómo quedó y cómo no quedó y si se normatizó o no se normatizó, o si se adecuaron o no las grandes firmas”, planteó