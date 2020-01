Castex: un relato desgarrador; tiene un hijo fallecido y la intendenta macrista, Mónica Curutchet, la mandó a trabajar al frente de la tumba de su hijo y las autoridades municipales permanecen en silencio

Las graves denuncias contra la funcionaria designada en la oficina municipal del Sempre de Eduardo Castex, continúan revelando detalles y las autoridades municipales permanecen en silencio sin brindar una «versión oficial» y fundamentalmente una explicación ante las acusaciones de abuso de autoridad, destrato y discriminación.

Ahora una de los trabajadores que solicitó una reubicación laboral, reveló que fue asignada como «castigo» en la oficina administrativa del cementerio local. «Hace años que no iba al cementerio porque no puedo superar el fallecimiento de mi bebé y mi papá. Hoy me toca enfrentarme a la realidad. Castigada? Quién sabe, tal vez sí, tal vez no», posteó Jimena Alvarez en las redes sociales.

Los ahora ex trabajadores de la oficina del Sempre local fueron reubicados. Una empleada que es delegada de ATE solicitó ser asignada a la Oficina de Bromatología, y ahora se desempeña en las instalaciones ubicadas sobre la ruta nacional 35, en la zona de ingreso a esta localidad. Una trabajadora estaba de licencia, y todavía no tiene destinado asignado; otro municipal tampoco conoce dónde será enviado. Y está empleada fue destinada a la oficina que funciona en el cementerio local, en la zona sur de Eduardo Castex.

Este grupo laboral radicaría «en las próximas horas» una denuncia ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), para que investigue a la actual encargada de la repartición municipal, la macrista Moira Ramos, por abuso de autoridad, destrato y discriminación. Fue designada al frente de dicha repartición por la intendenta Mónica Curutchet

«Este es mi nuevo lugar de trabajo… el cementerio», reveló Jimena Alvarez en la red social Facebook. «Me designaron al único lugar que nadie quiere ir… luego del trato recibido fui premiada de esta manera», planteó, con cierta ironía. Y además brindó un desgarrador detalle, ocurrido pocos años atrás, que demuestra la insensibilidad de las autoridades municipales. «Hace años que no iba al cementerio, porque no puedo superar el fallecimiento de mi bebé y mi papá. Hoy me toca enfrentarme a la realidad… Castigada?. Quién sabe, tal vez sí, tal vez no…», señaló la trabajadora municipal.

Reconocen castigos

Lo extremadamente grave fue que un dirigente de Cambiemos reconoció a la trabajadora que fue «castigada» por las autoridades municipales. Y así lo transmitió Alvarez en las redes sociales, donde relató que alguien del actual gobierno concurrió al Cementerio y le dijo: «Te castigaron mandándote para acá, porque acá vienen los castigados…».

«Yo al trabajo lo tomé como cualquier otro, estoy haciendo lo que me mandaron a hacer… Pero es feo cuando va alguien del actual gobierno y te dice te castigaron porque acá vienen los castigados, cuando está todo muy sensible y con mis compañeros hemos recibido un trato poco cordial…», agregó.

Apoyos virtuales

La situación del éxodo de trabajadores de la oficina municipal del Sempre en Eduardo Castex, tomó estado público en este portal y algunos medios periodísticos locales. Y después tuvo mucha repercusión en las redes sociales. Algunos posteos lamentaron que se continúen «con chicanas políticas» porque ya finalizaron «los comicios».

Desearon que se gobierne «con respeto y para todos» porque «es de mentes huecas y mala gente actuar por revanchismo».

La hermana de la trabajadora reasignada en la oficina del cementerio tuvo duros cuestionamientos y calificaciones para las actuales autoridades municipales. Dijo desconocer el motivo por el cual enviaron a su hermana «al único lugar que te destroza el alma». «Acá no saben que tenés en ese lugar a tu hijo??!!!», destacó. «Me duele leer de solidaridad, cuando permiten que trabajes ahí para mantener a tu hijita. Me duele ver lo que te hacen quienes alguna vez fueron tus compañeros de escuela», agregó.

Un desafortunado posteo

La actual gestión de Cambiemos, integrada mayoritariamente por mujeres, demostró cierta insensibilidad en este caso de reubicación de una trabajadora municipal. Los funcionarios municipales no dimensionaron las consecuencias emocionales y psicológicas que podría provocar en la trabajadora municipal. Esto también generó un debate en las redes sociales, donde los posteos fueron prácticamente todos de apoyo a los cuatro empleados que solicitaron ser reubicados en otras reparticiones municipales.

Y en el ámbito de la virtualidad apareció un desafortunado posteo de una empleada de la dirección de Cultura, Turismo y Comunicación. Sí, increíblemente esta mujer trabaja en el ámbito edilicio de la cultura y la comunicación municipal. Inicialmente hizo un comentario en un posteo de la trabajadora Jimena Álvarez, donde expresa: Más allá de todo, es un lugar de mucha paz!. Y después para rematar, sin tener en cuenta que la empleada comunal perdió un hijo, expresó: Se cree que es castigo! Pero, no lo pienses así! Ahí tenés tuya muy cerquita! Y estás tranquila!. Nadie te jode! No es castigo, es al revés, solo que pocos lo pueden ver.

La brutalidad proveniente de esta mujer, quizás encontró a alguna persona razonable en sus cercanías, y después borró los desubicados comentarios. Pero, ya era tarde, porque este diario cuenta con las capturas de imágenes, para engrosar un archivo de desafortunados hechos ocurridos en los últimos 25 años en Eduardo Castex.

Fuente: La Arena