Castex: como castigo, fue enviada a trabajar a metros de la tumba de su bebé; la intendenta macrista Mónica Curutchet, sigue castigando a los trabajadores, cosa que dijo que «nunca iba hacer»

Una empleada municipal de Castex reveló públicamente que pidió ser reubicada por malos tratos de un sector comunal y que, por eso, fue trasladada como «castigo» a una oficina del cementerio. Precisamente a un lugar donde, dijo, hace tiempo que no iba porque no podía superar la muerte de su bebé.

Se trata de Jimena Alvarez, quien junto a otros tres trabajadores fueron trasladados de la Oficina Municipal del Sempre y ubicados en otros trabajos, luego de denunciar por abuso de autoridad y discriminación a las nuevas autoridades. Se descuenta que en las próximas horas presenten, incluso, una denuncia en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA).

«Hace años que no iba al cementerio porque no puedo superar el fallecimiento de mi bebé y mi papá. Hoy me toca enfrentarme a la realidad. ¿Castigada? Quién sabe, tal vez sí, tal vez no», dijo Alvarez en su cuenta de Facebook, al revelar la insensibilidad de las autoridades.

«Este es mi nuevo lugar de trabajo… el cementerio», sostuvo. «Me designaron al único lugar que nadie quiere ir… luego del trato recibido fui premiada de esta manera», ironizó.

Por ahora la intendenta Mónica Curutchet (Juntos por el Cambio), quien se hizo conocida por llorar por la deuda recibida, no ha hecho declaraciones.

Fuente: Diario Textual

FOTO GENTILEZA: Castex Online