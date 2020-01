¿Es definitivo? Salen a la luz las fotos que Marcelo Tinelli no esperaba ¡lo mató!

View this post on Instagram

Feliz cumple hija hermosa. Te amo con toda mi mi alma @micatinelli ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️