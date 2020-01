Córdoba: Vecinos lincharon a un joven de 18 años que manoseó a una chica de 15 y quiso secuestrar a una de tres

El episodio ocurrió el miércoles de esta semana en el barrio pueyrredón de la ciudad de Córdoba, cuando la adolescente volvía con sus primitas a la casa familiar. A 10 metros de la puerta se les acercó el joven, que tomó de la mano a la menor de las chicas e intentó irse «caminando con ella».

«La prima le manoteó el otro brazo a mi nena y la tira contra la pared para sacárcela. El chico le manoseó la cola a la mayor y ella le pega un empujón«, relató Nancy, la madre de las chicas de 3 y 8, al canal El Doce de Córdoba.

Advertido de la capacidad de la adolescente de proteger a sus primas, el joven desisitió de su ataque y se alejó «caminando como si no hubiera pasado nada», contó Nancy.

Luego su hija de tres años le diría que «el señor me quiso llevar y le tocó la cola» a su prima.

Los padres de las chicas se enteraron en seguida de lo ocurrido y salieron a la calle a buscar al adolescente, quien estaba cerca de la esquina de donde ocurrió el episodio.

«La gente pensaba que mi marido y mi cuñado le estaban robando, entonces hubo que decirle que era un degenerado que había manoseado a una nena«, explicó la mujer.

El joven logró zafar de la situación pero fue interceptado por más vecinos a las pocas cuadras. «Lo linchamos, él lo único que decía era ‘perdón, perdón, me equivoqué. Mientras tanto le estabamos pegado porque había tocado a una nena y se quería llevar a una nena», expresó Nancy.

«Nos tomaron la denuncia, me dijeron que me iban a llamar para que la menor vea a un psicólogo. Me dicen que no fue un hecho muy grave. Yo entiendo que la Justicia diga que no es un hecho muy grave, pero como madres qué nos queda pensar, ¿y si se hubiera llevado a mi nena?«, sentenció.

La mujer y su comadre explicaron que viven en una de «las cuadras más oscuras» del barrio y que «el patrullero pasa muy seguido», pero eso no les evitó el episodio de abuso sexual.

«La mía desde ese momento duerme con nosotros. Nunca le pasó eso, le hemos enseñado que nadie le toque esa parte. Quedó traumada de la situación, le afectó mucho. Está en plena adolescencia. Yo tengo valores y la educo con valores, y esta fue una situación que nos cayó pesado. Hasta tenemos la idea de irnos de acá», expresó Reina, la madre de la adolescente afectada.