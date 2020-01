Un hombre sordo demandó a un sitio porno por no tener subtítulos en los videos

El demandante, de nombre Yaroslav Suris, incluso ejemplificó que intentó ver películas como “Hot Step Aunt Babysits Disobedient Nephew,’ ‘Sexy Cop Gets Witness to Talk’ and ‘Daddy 4K — Allison comes to Talk About Money to Her Boys’ Naughty Father”, pero no pudo ante la falta de subtítulos.

Esperanzado en solucionar el problema, tanto Suris como otros consumidores del sitio pagaron la suscripción Premium, pero no obtuvieron los resultados que esperaba, según consigna Daily Mail.

Ante los daños que le provocó no poder disfrutar del contenido, Suris pidió una gran cantidad de dinero al sitio a modo de resarcimiento.

Las respuesta por parte de la empresa llegó de la mano de Corey Price, vicepresidente de Pornhub, quien aseguró que el sitio web ofrece una sección de subtítulos.