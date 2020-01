El vicegobernador de La Pampa, Mariano Fernández, destacó el trabajo articulado que se está dando entre la provincia y el Gobierno Nacional; «Alberto Fernández empezó a gestionar acertadamente»

Mariano Fernández destacó el trabajo articulado que se está dando entre La Pampa y el Gobierno Nacional. En tal sentido sostuvo que «como provincia necesitábamos volver a ser atendidos y respetados».

El vicegobernador de La Pampa, Mariano Fernández, analizó el inicio de la gestión de Alberto Fernández al frente del gobierno nacional y consideró que «en principio, atendiendo al contexto en el que le tocó asumir, el presidente generó en los argentinos una esperanza importante, que necesitábamos todos, más allá de los gustos políticos de cada uno». Agregó que «empezó a gestionar acertadamente, que es un poco lo que todos necesitamos, tratando de unificar a todos los argentinos y a todas las provincias. Fundamentalmente en lo que tiene que ver con la relación directa con La Pampa, vemos cómo Sergio Ziliotto es recibido por autoridades nacionales para tratar políticas de Estado como las que hemos anunciado en estos días», le dijo a este diario en la presentación del Plan de Gestión en Turismo 2019-2023.

«Gestión inédita»

Haciendo un paralelismo con la gestión presidencial que culminó en diciembre pasado, el vicegobernador señaló que «a mí me tocó acompañar al gobernador Carlos Verna, en una gestión nacional inédita, que parecía autista por lo menos en la relación con nuestra provincia».

«Todos los presidentes que tuvo la República tuvieron un grado de respeto con la provincia de La Pampa, independientemente de las banderías políticas. Tanto con Alfonsín, tal vez un poco menos pero lo hemos tenido con el propio De La Rúa. Siempre se nos respetó, pero el gobierno de Macri, discriminó a la provincia de una forma que es inédita. No solo no hemos tenido diálogo durante ese período, sino que estábamos condenados a no tenerlo», puntualizó.

Beneficios

En tal sentido, señaló que «es muy importante para La Pampa, no que tengamos privilegios, sino volver a ser atendidos y respetados, como viene sucediendo hasta ahora», dijo Fernández.

«Creo que esta articulación que se da con Nación va a redundar en beneficios previsionales, en beneficios de la obra pública y en beneficio fundamentalmente de lo social y de las viviendas, que es un déficit importantísimo que nos dejo el último gobierno nacional, más allá de que desde la provincia se generaron distintos planes para paliar esa situación».

«Ganancia para pocos»

«La clase media fue denostada durante los últimos años, porque en un gobierno donde no se ajustan las políticas macro, lo que resta solamente es la ganancia para muy pocos con la timba financiera. La producción quedó en un cuarto plano, los microemprendimientos no existieron en materia nacional», destacó asimismo el presidente de la Cámara de Diputados, para agregar que «habrá que esperar, tener un poco de prudencia y paciencia, porque de a poco se va a ir motorizando el país y esos beneficios van a llegar a nuestra provincia».

A disposición

El vicegobernador agregó que «en lo personal, me encuentro acompañando al intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, que está en una situación muy complicada y difícil, estamos a su disposición. Es lo que siempre hemos hecho los justicialistas, estar con la gente y trabajar para la gente».

«Ahora que tenemos la posibilidad de que el gobierno nacional nos respete, soy optimista de que todo mejore en un mediano plazo», concluyó.

Fuente: La Arena