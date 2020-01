Jesus María: El jinete pampeano, «Tato» Ramos, el mejor; quedó primero en la categoría gurupa sureña

El jinete santarroseño Alejandro «Tato» Ramos tuvo una excelente presentación en jornada del miércoles del Campeonato Nacional e Internacional de Jineteada del 55º Festival de Jesús María, donde cosechó 10 puntos y logró ubicarse así en el primer puesto en la categoría gurupa sureña. Por su parte, los pampeanos Ricardo Machi y Patricio Gómez Alcides, no tuvieron una buena noche y no lograron sumar.

Luego de la jornada de suspensión, tras la muerte de Norberto Eric Cossutta, las actividades se reanudaron en Jesús María y tuvo a un pampeano entre los mejores. Sobre el lomo de «No te va cofundir», de la tropilla de «Tito» Saluzzo, el montador santarroseño acuñó 10 puntos y fue el mejor de la noche. Detrás quedaron Gastón Mío, de Córdoba, con 9 puntos y Renzo Andersen, de la delegación de Tierra del Fuego, con 8,33. De esta manera, el santarroseño quedó primero en las generales con 38 puntos y le arrebató el primer lugar David Peralta.

Por otra parte, la participación de los otros dos representantes de la provincia, la jornada del miércoles no fue la mejor: no lograron sumar ni un solo punto. En crina limpia, el macachinense Patricio Gómez Alcides no logró hace pié y perdió terreno en las generales, ya que se encontraba hasta esa jornada dentro de los primeros tres puestos. En esta categoría, el mejor fue Rafael Safons, de la delegación de Jesús María, con 10 puntos.

El anguilense Ricardo Machi tampoco sumó y se encuentra muy lejos de los primeros puestos de la categoría bastos con encimera. Allí, el correntino Miguel García se quedó con el primer puesto de la noche.

Fuente: La Arena